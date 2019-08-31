Кремль "повышает ставки": "ДНРовцы" внезапно обратились с требованием к Киеву

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Террористы "ДНР" анонсировали скорый обмен пленными с Киевом. Все может случиться уже в сентябре. Анонсировала обмен омбудсменша террористической "ДНР" Дарья Морозова, передает "Диалог.UA".
Кремль, по всей видимости, планирует отпустить еще и военнопленных, которых его марионетки удерживают на оккупированном Донбассе. Об этом намекнула террористка "ДНР" Морозова. С ее слов, обмен может случиться уже в ближайшем месяце. "Мы надеемся, что украинская сторона выполнит свои обязательства, и к концу сентября мы проведем обмен пленными", - заявила Морозова. Террористка также прибегла к шантажу, отметив, что "Киев просто не имеет права не выполнить договоренности, ведь за каждой цифрой стоят реальные люди, семьи, мамы, папы и дети, которым мы дали надежду и которые ждут освобождения". Какие договоренности она имеет в виду, омбудсменша сообщить не пожелала.
Теги: Донбасс, Киев, требование, ДНР
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