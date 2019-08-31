Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

Кремль "повышает ставки": "ДНРовцы" внезапно обратились с требованием к Киеву

31.08.2019 08:14
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Кремль "повышает ставки": "ДНРовцы" внезапно обратились с требованием к Киеву

Террористы "ДНР" анонсировали скорый обмен пленными с Киевом. Все может случиться уже в сентябре. Анонсировала обмен омбудсменша террористической "ДНР" Дарья Морозова, передает "Диалог.UA".
Кремль, по всей видимости, планирует отпустить еще и военнопленных, которых его марионетки удерживают на оккупированном Донбассе. Об этом намекнула террористка "ДНР" Морозова. С ее слов, обмен может случиться уже в ближайшем месяце. "Мы надеемся, что украинская сторона выполнит свои обязательства, и к концу сентября мы проведем обмен пленными", - заявила Морозова. Террористка также прибегла к шантажу, отметив, что "Киев просто не имеет права не выполнить договоренности, ведь за каждой цифрой стоят реальные люди, семьи, мамы, папы и дети, которым мы дали надежду и которые ждут освобождения". Какие договоренности она имеет в виду, омбудсменша сообщить не пожелала.



Теги: Донбасс, Киев, требование, ДНР
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх