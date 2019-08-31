Мобильные сервисные центры МВД проведут прием для жителей Донетчины: график работы

31.08.2019 10:29

Для жителей отдаленных населенных пунктов в сентябре 2019 года проведут прием мобильные сервисные центры Министерства внутренних дел Украины.

Мобильные сервисные центры МВД — это передвижные сервисные центры, которые работают по графику в таких населенных пунктах, где нет стационарных сервисных центров МВД, передает donpress.

В мобильных сервисных центрах можно осуществить регистрацию и перерегистрацию транспортных средств, заменить водительское удостоверение, получить международное водительское удостоверение, а также подать запрос на получение справки об отсутствии судимости.

В сентябре график работы мобильного сервисного центра в Донецкой области будет таким:

4 сентября — Лиман, ул. Независимости, 46

5 сентября — Дружковка, ул. Машиностроителей, 64

11 сентября — пгт Мангуш, проспект Мира, 72

12 сентября — пгт Никольское, ул. Свободы, 87

25 сентября — Торецк, ул. Героев Труда, 3

26 сентября — Торецк, ул. Героев Труда, 3

27 сентября — село Мироновка, ул. Мира, 16

Мобильные сервисные центры МВД будут обслуживать граждан в регионе по запросу от органов местного самоуправления. Подать соответствующую заявку можно в Региональный сервисный центр МВД в Донецкой области.