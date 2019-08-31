Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

Окраина прифронтовой Горловки снова под обстрелом: в Зайцево горят дома

31.08.2019 13:05
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Окраина прифронтовой Горловки снова под обстрелом: в Зайцево горят дома

Окраина прифронтовой Горловки снова находится под обстрелом, передает Donbass.live.
Об этом сообщает "мэр" города Иван Приходько.
Сегодня утром, 31 августа, в поселке Зайцево с 6 до 7 часов утра зафиксировано попадание в крышу жилого дома по улице Карбышева, 74.
При мерно в это же время снаряд попал на территорию дома по улице Рыбалко, 177. В результате чего сгорели хозпостройки.
Кроме того, еще одно попадание в крышу произошло на улице Карбышево, 70.
Пострадавших в результате обстрела нет.



Теги: Донбасс, Горловка, обстрелы, Зайцево
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх