Реальная опасность обвалов и радиации: В Донецкой области затоплено 39 шахт

31.08.2019 14:36

На временно оккупированной территории Донецкой области находятся 39 затопленных угольных шахт, в некоторых из них находятся опасные промышленные отходы, сообщает "Урядовий кур’єр".

"Жители горняцких городов и поселков озабочены темпами подъема к поверхности подземных вод на разрушенных и разграбленных угледобывающих предприятиях… Среди них есть особенно опасны, поскольку в подземных выработках хранятся токсичные отходы", - говорится в сообщении.

Отмечается, что особое внимание необходимо уделить закрытой шахте "Юный коммунар", где хранится законсервированная, после экспериментального ядерного взрыва, капсула с радиоактивными веществами. Ее годами удерживали в сухом режиме консервации, поскольку с шахты откачивали воду.

В апреле прошлого года оккупационная администрация Енакиево и Донецка, сославшись на нехватку средств, остановила работу насосов и выработки "Юнкома" стали постепенно наполняться подземными водами.

В настоящее время под водой оказались уже 35% подземных выработок и затопления радиоактивной капсулы становится все ближе. Специалисты считают, что это грозит масштабной экологической катастрофой: радиация через подземные воды может попасть в главную водную артерию Донбасса - реку Северский Донец и даже в Азовское море.

Жителей Горловки, Макеевки, Донецка беспокоит еще одна проблема - проседание после подтопления шахтными водами почв (почти 10 сантиметров). Это подтверждают снимки, полученные представителями ОБСЕ в сотрудничестве с Национальным космическим агентством Украины.

"Местные жители рассказывают о воде, которая уже стоит в подвалах, также происходит накопление метана. Проседания почвы пошли трещины в стенах домов, угрожая обвалом. И если это производственные объекты - шахты или заводы с вредным производством, то опасность возрастает в разы", - комментирует ситуацию эксперт ОБСЕ по экологическим вопросам Дмитрий Аверин.