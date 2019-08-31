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Ситуация на КПВВ Украины: больше всего машин на «Марьинке» и «Новотроицком»
Сегодня утром все пункты пропуска, расположенные на линии разграничения в Донецкой области работают в штатном режиме.
Об этом сообщает ГПСУ.
Пограничники отмечают, что в КПВВ на въезд и выезд находилось такое количество транспортных средств:
КПВВ «Майорское» — 20/40;
КПВВ «Марьинка» — 0/70;
КПВВ «Новотроицкое» — 20/50;
КПВВ «Гнутово» — 20/20.
Сегодня все КПВВ на линии разграничения функционируют в штатном режиме, пропускные операции осуществляются с 06.00 до 20.00.
В целом на протяжении прошлых суток через КПВВ последовало 41,7 тысячи человек и 5,2 тысячи транспортных средств:
«Майорское» — 9951 человек и 1282 транспортных средств;
«Марьинка» — 8890 человек и 1507 транспортных средств;
«Новотроицкое» — 8573 человек и 1607 транспортных средств;
«Гнутово» — 3886 человек и 902 транспортных средств;
«Станица Луганская» — 10 460 человек.
Теги: Донбасс, транспорт, пункты пропуска, КПВВ, очереди, ГПСУ
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- «Власти ДНР» с 1 сентября повышают тарифы ЖКХ16:10
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- В «ДНР» прекращает работу «банк ДНР»14:11
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