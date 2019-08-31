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Архив - Донецкая область

В «ДНР» прекращает работу «банк ДНР»

31.08.2019 14:11
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В «ДНР» прекращает работу «банк ДНР»

На временно оккупированных территориях Донецкой области временно прекращает работу «ЦРБ ДНР».

Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:

На временно оккупированных территориях Донецкой области временно, с 31 августа по 2 сентября 2019 года закрываются все отделения «ЦРБ ДНР».
Якобы, это связано с переходом на «новую систему банковских операций» и «новый программный комплекс». Перед этим все предприятия и предпринимателей в «ДНР» в принудительном порядке заставили прейти на новые счета.
Кроме того, на временно оккупированных территориях Донецкой области задерживают зарплату бюджетникам. С чем связана задержка – не поясняется.



Теги: Донбасс, Донецкая область, банк, закрытие, зарплата, предприятие, ДНР, бюджетники, предприниматели
 
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