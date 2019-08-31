В «ДНР» прекращает работу «банк ДНР»

31.08.2019 14:11

На временно оккупированных территориях Донецкой области временно прекращает работу «ЦРБ ДНР».

Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:

На временно оккупированных территориях Донецкой области временно, с 31 августа по 2 сентября 2019 года закрываются все отделения «ЦРБ ДНР».

Якобы, это связано с переходом на «новую систему банковских операций» и «новый программный комплекс». Перед этим все предприятия и предпринимателей в «ДНР» в принудительном порядке заставили прейти на новые счета.

Кроме того, на временно оккупированных территориях Донецкой области задерживают зарплату бюджетникам. С чем связана задержка – не поясняется.