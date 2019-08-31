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Архив - Донецкая область

В Горловке критически растет смертность мирного населения

31.08.2019 11:51
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В Горловке критически растет смертность мирного населения

Во временно оккупированной Горловке критическими темпами растет смертность мирного населения. Не смотря на громкие заявления оккупационных «властей ДНР» о «приросте населения и уменьшении смертности», реальная картина удручающая.

Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:

За минувшую наделю во временно оккупированной Горловке «внезапно», т.е. не в следствие длительной болезни и не в условиях больничного стационара, скончались 52 человека, один человек совершил самоубийство и ещё два человека пропали без вести. Статистика смертности в лечебных учреждениях старательно скрывается.
Кроме того, даже представители «службы юстиции» сообщают, что во многих многоэтажных дома в подъезде остались всего по несколько человек. Многие люди уехали и очень многие умерли.



Теги: Донбасс, Горловка, болезни, больницы, смертность, население, ДНР
 
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