В Мариуполе маршрутка зацепила подростков на велосипеде

31.08.2019 09:22

Вчера 30 августа, около 20.00 на пересечении ул. Казанцева и пр. Мира произошло ДТП.

Как сообщили 0629 очевидцы происшествия, маршрутное такси №112 поворачивало с пр. Мира на ул. Казанцева и зацепило двух подростков (13 и 14 лет), которые переезжали ул. Казанцева по пешеходному переходу на велосипеде. Один мальчик сидел на сиденье, второй - на руле велосипеда.

К счастью, серьезных травм у мальчиков нет. Один из них поцарапал руку и от медицинской помощи отказался.

Обстоятельства аварии выясняются.