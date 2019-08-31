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«Власти ДНР» с 1 сентября повышают тарифы ЖКХ
Оккупационные «власти «ДНР» объявили о повышении тарифов ЖКХ на временно оккупированных территориях Донецкой области.
Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:
Оккупационные «власти ДНР» заявили, что с 1 сентября 2019 года на временно оккупированных территориях Донецкой области повышаются тарифы ЖКХ. Пока анонсированы повышение тарифов на воду, стоки, квартплату и вывоз ТБО. При этом вода подорожает на 88%, стоки на 106%, а квартплата и вывоз ТБО – на 30%.
Якобы, такое повышение тарифов «позволит и в дальнейшем поддерживать коммунальное хозяйство ДНР в исправном и устойчивом состоянии, остановит и ликвидирует наметившиеся проблемы, такие как вывоз мусора и т.п., позволит подготовиться к зимнему периоду, обеспечит фундамент для полноценного и эффективного развития сферы ЖКХ в будущем».
Однако, жители временно оккупированных территорий, которые еле стягивают концы с концами и часто не могут заплатить за коммунальные услуги, так как получают минимальные зарплаты и пенсии, возмущены подобными действиями «властей»:
«Дайте сначало людям работу шахты закрыли»,
«Зато некоторые " знатоки..." сидящие тут- доказывали… шо никих повышений не предвидится)))»,
«Интересно, сколько будет теперь оплата- за газоснабжения?»,
«Вероника, «По словам Алипова, тарифы на тепло-, электро- и газоснабжение повышаться не будут.»»,
«Валерий, дай то бог. нам, так сказать повезло… на счет отопления… у нас его нет вообще, а вот обогревателем пользуемся зимой...»,
«Вначале всех кинули на зарплатах и пенсиях на 35% потом забыли что не отдали задолженности по предприятиям. шахты разграбили а за долги и не думают. ну а теперь взялись за поднятие тарифов. грабят как хотят за себя они не забыли с депутатскими зарплатами. когда же вы нажретесь»,
«Вообще тарифы должны быть утверждены по каждой услуге с указанием стоимости, опубликованы и вступить в силу через месяц после публикации и утверждения.А то все приблизительно и в процентах»,
«Извиняюсь, а «лица» у некоторых не треснут? С каких деревьев эти деньги брать? А может лучше всем министрам и прочим дармоедам зарплаты уменьшить, и тогда глядишь и в бюджете денег поприбавится? Пусть поживут на 4000, и посмотрят как оно...».
Теги: Донбасс, вода, зарплата, коммунальное хозяйство, ЖКХ, квартплата, повышение тарифов, ДНР, пенсии
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