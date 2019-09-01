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НВФ 20 раз обстреляли позиции ВСУ: ранен боец ВСУ

01.09.2019 10:36
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НВФ 20 раз обстреляли позиции ВСУ: ранен боец ВСУ

За минувшие сутки в зоне ООС члены НВФ 20 раз нарушили режим прекращения огня, в результате чего один украинский военнослужащий получил ранения.

Об этом сообщает пресс-служба операции Объединенных сил.

По данным штаба, НВФ обстреляли позиции ВСУ из запрещенного Минскими соглашениями оружия — артиллерийских систем калибра 122-мм, минометов калибра 120-мм и 82-мм, а также из вооружения БПМ, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.



Теги: Донбасс, потери, ВСУ, обстрелы, НВФ, Минские соглашения, ООС
 
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