НВФ 20 раз обстреляли позиции ВСУ: ранен боец ВСУ

01.09.2019 10:36

За минувшие сутки в зоне ООС члены НВФ 20 раз нарушили режим прекращения огня, в результате чего один украинский военнослужащий получил ранения.

Об этом сообщает пресс-служба операции Объединенных сил.

По данным штаба, НВФ обстреляли позиции ВСУ из запрещенного Минскими соглашениями оружия — артиллерийских систем калибра 122-мм, минометов калибра 120-мм и 82-мм, а также из вооружения БПМ, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.