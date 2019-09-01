В зоне ООС убит российский боевик «Митяша»

01.09.2019 07:42

Офицер ВСУ Анатолий Штефан «Штирлиц» на своей странице в соцсети опубликовал фото погибшего на Донбассе члена НВФ Дмитрия Майдаровского по кличке «Митяша».

Сообщается, что «Митяша» был ликвидирован 29 августа, в бою с подразделением полка «Азов», в районе населенного пункта Зайцево.

Майдаровский родился 13 июня 1978 года в Ставрополе. Находился в составе так называемого «3 ОМСБр 1 АК».

По данным на сайте «Миротворец», Дмитрий Майдаровский воевал на Донбассе с осени 2014 года.