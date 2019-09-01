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Архив - Донецкая область

ВСУ ликвидировали наемника Карлсона - террорист "грузом 200" отправился в российский Канск

01.09.2019 21:30
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ВСУ ликвидировали наемника Карлсона - террорист "грузом 200" отправился в российский Канск

Опознан террорист "ДНР", ликвидированный 29 августа под украинской Григоровкой. Это оказался гражданин РФ по кличке Карлсон.

О смерти еще одного врага Украины рассказал в Twitter известный украинский блогер Necro Mancer, отслеживающий в Сети сообщения о войне на Донбассе, передает "Диалог.UA".

В минувший четверг, 29 августа, под оккупированным селом Григоровка случилось серьезное обострение. "ДНРовцы плакались в Сети на огромные потери. Они уверяли, что ВСУ обрушили артиллерийский огонь на их позиции, ликвидировав 3 террористов и ранив еще 5. Один из погибших уже опознан. По данным Necro Mancer, это 39-летний Юрий Курочкин по кличке Карлсон. Он оказался гражданином России. На Донбасс приехал из города Канска.
"Далеко как Карлсона занесло", - прокомментировал новость известный украинский журналист Казанский. Орудовал российский наемник Курочкин в 1-й ОМСБр террористической "ДНР", известной как "Славянская".



Теги: Донбасс, ликвидация, обстрел, террорист, ДНР, потери, ВСУ, соцсети, РФ
 
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