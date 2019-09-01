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ВСУ заставили "ДНРовцев" бежать с передовых позиций под Головкой - оккупанты еле успели унести ноги
Бойцы ООС оттеснили гибридную армию России из-под Горловки. Оккупанты бежали, оставив несколько укрепленных позиций. Об очередном успехе украинских защитников рассказал в Facebook известный украинский волонтер Юрий Мысягин, передает "Диалог.UA".
Район оккупированной Горловки - один из самых "горячих" участков на фронте. ВСУ достигли там серьезного прогресса. "Хорошие новости пришли с войны. В районе пригорода Горловки наша пехота вынудила боевиков оставить несколько своих передовых позиций и отойти в тыл", - рассказал Мысягин. Он уточнил, что бойцы ООС заставили врага бежать, не сделав при этом ни единого выстрела. И, что самое главное, военные неукоснительно соблюдали режим перемирия. "Просто пока еще тепло, наша пехота усиленно копает и потихоньку продвигается вперед. Получилась ситуация, что вдруг часть позиций боевиков неожиданно для них оказалось в полукольце наших передовых позиций", - объяснил волонтер. По его данным, террористы, поняв, что "запахло жареным", в спешном порядке сбежали со своих укрепленных позиций, прихватив оружие. "Люблю пехоту. Труженики полей", - констатировал Мысягин.
Теги: Донбасс, Горловка, ДНР, ВСУ
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