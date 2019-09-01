Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

ВСУ заставили "ДНРовцев" бежать с передовых позиций под Головкой - оккупанты еле успели унести ноги

01.09.2019 17:13
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
ВСУ заставили "ДНРовцев" бежать с передовых позиций под Головкой - оккупанты еле успели унести ноги

Бойцы ООС оттеснили гибридную армию России из-под Горловки. Оккупанты бежали, оставив несколько укрепленных позиций. Об очередном успехе украинских защитников рассказал в Facebook известный украинский волонтер Юрий Мысягин, передает "Диалог.UA".
Район оккупированной Горловки - один из самых "горячих" участков на фронте. ВСУ достигли там серьезного прогресса. "Хорошие новости пришли с войны. В районе пригорода Горловки наша пехота вынудила боевиков оставить несколько своих передовых позиций и отойти в тыл", - рассказал Мысягин. Он уточнил, что бойцы ООС заставили врага бежать, не сделав при этом ни единого выстрела. И, что самое главное, военные неукоснительно соблюдали режим перемирия. "Просто пока еще тепло, наша пехота усиленно копает и потихоньку продвигается вперед. Получилась ситуация, что вдруг часть позиций боевиков неожиданно для них оказалось в полукольце наших передовых позиций", - объяснил волонтер. По его данным, террористы, поняв, что "запахло жареным", в спешном порядке сбежали со своих укрепленных позиций, прихватив оружие. "Люблю пехоту. Труженики полей", - констатировал Мысягин.



Теги: Донбасс, Горловка, ДНР, ВСУ
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
все новости Донбасса →
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх