Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

«Нечему радоваться»: в ООС обнародовали неутешительную сводку по Донбассу

02.09.2019 07:23
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
«Нечему радоваться»: в ООС обнародовали неутешительную сводку по Донбассу

На протяжении сегодняшнего дня, первого сентября 2019 года, террористы самопровозглашенных, не признанных мировым сообществом «ЛДНР» на Донбассе девять раз нарушили режим прекращения боевых действий, обстреляв украинские позиции из вооружения, запрещенного «Минскими соглашениями».

Как удалось выяснить корреспондентам replyua.net, в воскресенье, 1 сентября вооруженные формирования России и ее наемники вели огонь из минометов калибра 82 миллиметров, гранатометов различных систем, пулеметов крупного калибра, а также стрелкового оружия. В это же время в штабе добавили, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» вражеские силы осуществили четыре обстрела позиций Объединенных сил - вблизи Николаевки и близ Водяного. Что касается района ответственности оперативно-тактической группировки «Север», то там террористы Путина пять раз обстреляли позиции ВСУ – вблизи Новолуганского, Зайцево, а также Луганского.

Напомним, ранее сегодня мы уже сообщали, что на Востоке украинского государства, 31 августа бойцы Национальной гвардии Украины задержали шесть граждан, которые имеют непосредственную причастность к незаконным вооруженным формированиям.



Теги: Донбасс, война, ДНР, ЛНР, ООС
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
все новости Донбасса →
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх