Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

В Раду подали проект амнистии для всех «участников событий» на Донбассе

02.09.2019 09:45
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
В Раду подали проект амнистии для всех «участников событий» на Донбассе

29 августа в Верховной Раде зарегистрирован законопроект №1089 "о недопущении уголовного преследования, привлечения к уголовной, административной ответственности и наказания лиц – участников событий на территории Донецкой, Луганской областей".

Текста документа по состоянию на 1 сентября на сайте украинского парламента нет.

Авторами законопроекта указаны пять внефракционных народных депутатов: трое – из Донецкой области (Вадим Новинский, Сергей Магера, Муса Магомедов) и по одному – из Луганской (Виктория Гриб) и Днепропетровской (Дмитрий Шпенов) областей, пишет Гордон.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми РФ боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Россия официально не признает своего вторжения на территорию Украины, несмотря на предъявляемые факты и доказательства.

Источник: https://from-ua.com 



Теги: Донбасс, законопроект, война, амнистия, Верховная Рада
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
все новости Донбасса →
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх