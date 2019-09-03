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Архив - Донецкая область

«Люди пытаются жить»: стало известно, как живет «освобожденный» Иловайск

03.09.2019 11:48
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«Люди пытаются жить»: стало известно, как живет «освобожденный» Иловайск

Неподконтрольный Украине Иловайск Донецкой области до начала боевых действий на Донбассе был крупным логистическим узлом, а сейчас, 5 лет спустя, сюда приходят лишь несколько электричек.

Об этом сообщает «Радио Свобода», передает donpress.

По словам местных жителей, сейчас населенный пункт страдает от безработицы и безденежья. Как отмечают горожане, город все еще не пришел в норму и у людей масса проблем:

«Нет, еще плохо… Понемногу люди живут как-то. Пытаются жить».

Также, мирные жители отмечают, что часть жителей работает в России, часть в Украине, а некоторые в самом Иловайске.



Теги: Россия, Донбасс, Донецкая область, Иловайск, работа, безработица, железная дорога, электричка
 
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