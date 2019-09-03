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На Донбассе наемники РФ ударили из запрещенного вооружения: ВСУ понесли потери
За минувшие сутки, 2 сентября, пророссийские боевики 15 раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе.
Один украинский военнослужащий погиб, еще один – ранен, сообщили в пресс-центре ООС.
"2 сентября вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 15 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил с запрещенных минского соглашениями оружия – артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", – говорится в сообщении.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" враг устроил 12 обстрелов позиций Объединенных сил. Четыре раза неподалеку ВОДЯНОГО боевики открывали огонь из минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия. Вблизи Гранитного стреляли из артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм, а также из крупнокалиберных пулеметов. Еще два обстрела из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия были зафиксированы неподалеку Лебединского. Вблизи Новомихайловки боевики ударили из станкового противотанкового гранатомета и крупнокалиберных пулеметов, а неподалеку Талаковки – из автоматических гранатометов и стрелкового оружия. Около Новотроицкого были применены крупнокалиберные пулеметы, вблизи Гнутово – гранатометы различных систем, а неподалеку Красногоровки – автоматические гранатометы.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил три обстрелы позиций Объединенных сил. Вблизи Новотошковского боевики ударили из вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов. Неподалеку Новозвановки были применены крупнокалиберные пулеметы, а вблизи хутора Свободного – автоматические гранатометы.
"За минувшие сутки в результате вражеского обстрела один военнослужащий из состава Объединенных сил погиб, еще один военнослужащий получил ранения",- рассказали в ООС.
Теги: Донбасс, боевики, потери, ВСУ, обстрелы, РФ, ООС
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