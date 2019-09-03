Обстановка на пунктах пропуска в зоне ООС: Больше всего машин на КПВВ «Новотроицкое»

03.09.2019 10:18

Сегодня утром все пункты пропуска, расположенные на линии разграничения в Донецкой области работают в штатном режиме.

Об этом сообщает ГПСУ.

Пограничники отмечают, что в КПВВ на въезд и выезд находилось такое количество транспортных средств:

«Майорское» — 30/40;

«Марьинка» — 0/40;

«Новотроицкое» — 40/40;

«Гнутово» — 10/20.

В целом на протяжении прошлых суток через КПВВ последовало 31,45 тысячи человек и 3,9 тысячи транспортных средств:

«Майорское» — 7370 человек и 990 транспортных средств;

«Марьинка» — 6375 человек и 1165 транспортных средств;

«Новотроицкое» — 5855 человек и 1190 транспортных средств;

«Гнутово» — 2305 человек и 555 транспортных средств;

«Станица Луганская» — 9565 человек.