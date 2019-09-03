- В Горловке во время обстрела разрушен детский сад10:59
- Бывший глава "ЦИК ДНР" Лягин начал давать показания10:05
- В "ДНР" террористку Корсу бросили на подвал, ее дни сочтены09:22
- «Все замерло»: дончане показали новую сторону «Донбасс Арены». ВИДЕО08:31
- На Донбассе боевики не прекращают обстрелы: четверо бойцов ВСУ ранены07:52
- В «ДНР» сожгли дом главаря террористов21:35
- Говорить правду. В Мариуполе будут выпускать газету для жителей "серой зоны"20:09
- Около 100 убитых и раненых: офицер ВСУ Штефан раскрыл тяжелейшие потери оккупантов на Донбассе19:51
- Россия перебросила в ОРДЛО дополнительные диверсионные группы спецназа19:08
- В Донецке четверо школьников отравились ядовитыми растениями18:11
«Очереди на Новотроицком, движение медленное, в Горловке много людей»: соцсети о ситуации на КПП ОРДО
Сегодня утром в пунктах пропуска, подконтрольных «ДНР» собрались довольно большие очереди.
Об этом текущей ситуации очевидцы сообщают в соцсетях, передает donpress.
Так, на Бахмутском направлении на КПП «Горловка» в 09:30 собралось 165 автомобилей и до 170 человек пешей очереди:
«9−30 КПВВ „Горловка“. на пункте пропуска 165 автомобилей, 42 автобусов и микроавтобусов, до 170 человек пешей очереди»;
На Марьинском направлении, на КПП «Александровка» (Каргил) много льготников, основная очередь около 07:00 была довольно большая:
«7−00 Каргил основная до спуск с моста льгота почти до конца посадки, автобусов 15−20»;
На Мариупольском направлении на КПП «Еленовка» большие очереди на нулевом и на Новотрицком, транспорт двигается не спеша:
«11−15 Еленовка из Донецка авто до 2-го туалета»;
«11:05 Еленовка в Волноваху — Двигается, нормально, но на нулевом и новотроицком тоже очереди, везде двигаются, не спеша»
«11:45 Новотроицк в Донецк 25 машин»
» 11:33 Еленовка из Донецка, подъехали в 8−30, еще до паспортного ДНР не доехали»
При этом информации по КПП «ДНР» «Октябрь», на Мариупольском направлении на данный момент нет.
Теги: Донбасс, Горловка, транспорт, ДНР, КПП, пункты пропуска, соцсети, очереди
- Актуально по КПП: Горловка — «под козырьком нет свободного места». Каргил и «Еленовка» — медленный пропуск
- Ситуация на КПП ОРДО: «Через Горловку лучше не ехать, на Каргиле пускают 2 машины в час, на Пищевике море машин»
- "Раздевают до белья и ищут украинскую символику", - соцсети возмущены "досмотрами" боевиков "Л/ДНР" на КПП
- Соцсети о ситуации на КПП «ДНР»: «В Горловке, Еленовке и на Пищевике огромные очереди, на „Каргиле“ стоит ОБСЕ»
- «Сумки все вывернули, когда этот беспредел закончится»: жители ОРДО возмущены ситуацией на КПП ОРДО
- Ситуация на КПП ОРДО: «В Горловке много пеших и авто, на "Каргиле" движется 5 машин в час, в Еленовке едут только на бусах»
- В Горловке во время обстрела разрушен детский сад10:59
- Бывший глава "ЦИК ДНР" Лягин начал давать показания10:05
- В "ДНР" террористку Корсу бросили на подвал, ее дни сочтены09:22
- «Все замерло»: дончане показали новую сторону «Донбасс Арены». ВИДЕО08:31
- На Донбассе боевики не прекращают обстрелы: четверо бойцов ВСУ ранены07:52
- В «ДНР» сожгли дом главаря террористов21:35
- Говорить правду. В Мариуполе будут выпускать газету для жителей "серой зоны"20:09
- Около 100 убитых и раненых: офицер ВСУ Штефан раскрыл тяжелейшие потери оккупантов на Донбассе19:51
- Россия перебросила в ОРДЛО дополнительные диверсионные группы спецназа19:08
- В Донецке четверо школьников отравились ядовитыми растениями18:11
- Индекс борща: На сколько в Украине подорожали продукты для известного блюда11:39
- Телешоу «Рассмеши комика» меняет формат11:30
- Виновницу кровавого ДТП в Харькове Зайцеву этапировали в колонию11:15
- В Горловке во время обстрела разрушен детский сад10:59
- Лукашенко похвастался тайным подарком от Илона Маска: подробности10:42
- «Слуги» Зеленского сделали еще один шаг к осуществлению мечты миллионов украинцев10:22
- Бывший глава "ЦИК ДНР" Лягин начал давать показания10:05
- LG начала продажи двухметровых телевизоров10:00
- Наконец-то нагрянула осень: свежий прогноз погоды09:40
- Названы четыре главные сплетницы по знаку Зодиака09:28
- Названы четыре главные сплетницы по знаку Зодиака09:28
- Врачи рассказали, из-за чего можно набрать вес во сне15:27
- Каким знакам зодиака начало осени принесет больше, чем весь летний сезон15:08
- Выберется ли Украина из трясины государственного долга?14:11
- Чем удивят звёзды в сентябре 2019-го каждый из знаков Зодиака09:09
- Названы три знака-неудачника сентября08:01
- В Украине запретили ряд лекарств от морщин21:31
- Врачи назвали продукты, содержащие «витамин молодости»19:05
- Медики рассказали, как влияет на кишечник кофе с молоком16:51
- В Украине запретили продажу и использование популярного лекарства14:20
- Жара сменится морозом и снегом: синоптики дали контрастный прогноз на осень в Украине
- В оккупированном Крыму украинские патриоты устроили "диверсию"
- Зеленский договорился с Путиным, президент раскрыл сенсацию: «ждать больше нельзя»
- Зеленский срочно собирает силовиков и руководство страны на важное совещание: что известно
- ВСУ заставили "ДНРовцев" бежать с передовых позиций под Головкой - оккупанты еле успели унести ноги
- Киев — столица другого государства: астролог рассказал о будущем Украины
- Расшифровано поразительное пророчество Ванги о Зеленском: такого поворота событий никто не ожидает
- «С 5 сентября». Зеленский осуществил мечту многих украинцев
- Субсидии по-новому: украинцам разрешили выбрать "нужную" льготу
- Москаль сделал громкое признание о переговорах с "ЛНР": "Теперь этого человека в живых нет"