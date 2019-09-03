Противник применил запрещенное вооружение в зоне ООС: один военный ранен один погиб

03.09.2019 10:49

За минувшие сутки подразделения НВФ 15 раз нарушили режим прекращения огня, в результате чего погиб украинский военный и один получил ранения.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

Противник обстреливал позиции ВСУ из запрещенного минскими соглашениями оружия — артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм и 82 мм и вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» противник совершил 12 обстрелов позиций Объединенных сил:

— четыре раза неподалеку Водяного — с запрещенной минского соглашениями оружия минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия;

— вблизи Гранитного — с запрещенной минского соглашениями оружия — артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм, а также из крупнокалиберных пулеметов;

— дважды неподалеку Лебединского — из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия;

— вблизи Новомихайловки — с станковой противотанкового гранатомета и крупнокалиберных пулеметов.

— неподалеку Талаковки — с автоматических гранатометов и стрелкового оружия;

около Новотроицкого — из крупнокалиберных пулеметов;

— вблизи Гнутово — из гранатометов различных систем;

неподалеку Красногоровки — с автоматических гранатометов.

При этом в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» противник совершил 3 обстрелы позиций ООС:

— вблизи Новотошковского — из вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов;

— неподалеку Новозвановки — из крупнокалиберных пулеметов;

вблизи Хутора Свободного — из автоматических гранатометов.

За минувшие сутки в результате вражеского обстрела один военнослужащий из состава Объединенных сил погиб, еще один военнослужащий получил ранения.

С начала текущих суток НВФ 2 раза нарушили режим прекращения огня в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток». Противник совершил обстрелы позиции подразделений ВСУ вблизи Павлополя из автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.