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Противник применил запрещенное вооружение в зоне ООС: один военный ранен один погиб
За минувшие сутки подразделения НВФ 15 раз нарушили режим прекращения огня, в результате чего погиб украинский военный и один получил ранения.
Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.
Противник обстреливал позиции ВСУ из запрещенного минскими соглашениями оружия — артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм и 82 мм и вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» противник совершил 12 обстрелов позиций Объединенных сил:
— четыре раза неподалеку Водяного — с запрещенной минского соглашениями оружия минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия;
— вблизи Гранитного — с запрещенной минского соглашениями оружия — артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм, а также из крупнокалиберных пулеметов;
— дважды неподалеку Лебединского — из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия;
— вблизи Новомихайловки — с станковой противотанкового гранатомета и крупнокалиберных пулеметов.
— неподалеку Талаковки — с автоматических гранатометов и стрелкового оружия;
около Новотроицкого — из крупнокалиберных пулеметов;
— вблизи Гнутово — из гранатометов различных систем;
неподалеку Красногоровки — с автоматических гранатометов.
При этом в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» противник совершил 3 обстрелы позиций ООС:
— вблизи Новотошковского — из вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов;
— неподалеку Новозвановки — из крупнокалиберных пулеметов;
вблизи Хутора Свободного — из автоматических гранатометов.
За минувшие сутки в результате вражеского обстрела один военнослужащий из состава Объединенных сил погиб, еще один военнослужащий получил ранения.
С начала текущих суток НВФ 2 раза нарушили режим прекращения огня в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток». Противник совершил обстрелы позиции подразделений ВСУ вблизи Павлополя из автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
Теги: Донбасс, потери, ВСУ, обстрелы, НВФ, Минские соглашения, ООС
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