- На Донбассе боевики не прекращают обстрелы: четверо бойцов ВСУ ранены07:52
- В «ДНР» сожгли дом главаря террористов21:35
- Говорить правду. В Мариуполе будут выпускать газету для жителей "серой зоны"20:09
- Около 100 убитых и раненых: офицер ВСУ Штефан раскрыл тяжелейшие потери оккупантов на Донбассе19:51
- Россия перебросила в ОРДЛО дополнительные диверсионные группы спецназа19:08
- В Донецке четверо школьников отравились ядовитыми растениями18:11
- В оккупированном Донецке произошло ДТП с участием боевиков «ДНР»17:08
- «Очереди на Новотроицком, движение медленное, в Горловке много людей»: соцсети о ситуации на КПП ОРДО16:49
- Жителей итальянского Турина заставили «любоваться» фреской с изображением Захарченко13:32
- В Донецке на улице Туполева произошел масштабный пожар13:11
Россия перебросила в ОРДЛО дополнительные диверсионные группы спецназа
В ОРДЛО из России прибыли дополнительные диверсионные группы из состава подразделений специального назначения ВС РФ.
Об этом сообщает ГУР МОУ, передает donpress.
В украинской разведке отметили:
«На временно оккупированную территорию в Донецкой и Луганской областях из Ростовской области прибыли дополнительные диверсионные группы из состава подразделений специального назначения ВС РФ. При этом, противник продолжает использовать для скрытого перемещения личного состава, вооружения, военной техники, боеприпасов из России на временно оккупированную территорию неконтролируемые украинской властью участки границы вне пунктов контроля».
Как отмечают в разведке, командование российских оккупационных войск с 1 сентября увеличило интенсивность мероприятий по провоцированию обострения обстановки на линии соприкосновения. Сейчас в ОРДЛО активизирована диверсионно-разведывательная деятельность и снайперские обстрелы позиций Объединенных сил за счет прибывших на передовые позиции соединений и частей 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК ВС РФ дополнительных диверсионно-разведывательных групп и снайперских пар.
Теги: Россия, Донбасс, разведка, снайпер, спецназ, ГУР, ОРДЛО, ДРГ, ООС
- В ОРДЛО прибыли российские снайперы для выполнения «особых задач»
- ГУР: оккупанты Донбасса начала второй этап "военных сборов"
- Ротация ударила по морально-психологическому состоянию оккупантов Донбасса
- За оккупантов Донбасса "воюют" "мертвые души"
- Разведка обнародовала имена более 20 российских снайперов
- Военные силы РФ на границе с Украиной приведены в готовность и способны напасть в любой момент. ВИДЕО
- На Донбассе боевики не прекращают обстрелы: четверо бойцов ВСУ ранены07:52
- В «ДНР» сожгли дом главаря террористов21:35
- Говорить правду. В Мариуполе будут выпускать газету для жителей "серой зоны"20:09
- Около 100 убитых и раненых: офицер ВСУ Штефан раскрыл тяжелейшие потери оккупантов на Донбассе19:51
- Россия перебросила в ОРДЛО дополнительные диверсионные группы спецназа19:08
- В Донецке четверо школьников отравились ядовитыми растениями18:11
- В оккупированном Донецке произошло ДТП с участием боевиков «ДНР»17:08
- «Очереди на Новотроицком, движение медленное, в Горловке много людей»: соцсети о ситуации на КПП ОРДО16:49
- В Луганске автомобиль «МВД ЛНР» врезался в блокпост14:48
- Жителей итальянского Турина заставили «любоваться» фреской с изображением Захарченко13:32
- Гороскоп на 4 сентября: Весов потянет в авантюры, а Рыбы могут броситься в омут08:09
- На Донбассе боевики не прекращают обстрелы: четверо бойцов ВСУ ранены07:52
- Расшифровано поразительное пророчество Ванги о Зеленском: такого поворота событий никто не ожидает07:30
- Все SIM-карты заставят регистрировать с паспортом: стало известно, чем это обернется для украинцев22:40
- Депутаты устроили потасовку в Киеве из-за снятия неприкосновенности: всплыли подробности21:50
- В «ДНР» сожгли дом главаря террористов21:35
- Задний ход от Путина: Умеров пояснил, почему нет обмена пленными между Украиной и Россией21:10
- СБУ: На границе с Крымом ФСБ РФ вербует украинцев20:53
- Зеленский подписал приговор Порошенко, у экс-президента паника: «Это вам не Янукович»20:34
- Говорить правду. В Мариуполе будут выпускать газету для жителей "серой зоны"20:09
- Врачи рассказали, из-за чего можно набрать вес во сне15:27
- Каким знакам зодиака начало осени принесет больше, чем весь летний сезон15:08
- Выберется ли Украина из трясины государственного долга?14:11
- Чем удивят звёзды в сентябре 2019-го каждый из знаков Зодиака09:09
- Названы три знака-неудачника сентября08:01
- В Украине запретили ряд лекарств от морщин21:31
- Врачи назвали продукты, содержащие «витамин молодости»19:05
- Медики рассказали, как влияет на кишечник кофе с молоком16:51
- В Украине запретили продажу и использование популярного лекарства14:20
- Медики признали туалетную бумагу опасной10:48
- Жара сменится морозом и снегом: синоптики дали контрастный прогноз на осень в Украине
- В оккупированном Крыму украинские патриоты устроили "диверсию"
- Зеленский договорился с Путиным, президент раскрыл сенсацию: «ждать больше нельзя»
- Зеленский срочно собирает силовиков и руководство страны на важное совещание: что известно
- ВСУ заставили "ДНРовцев" бежать с передовых позиций под Головкой - оккупанты еле успели унести ноги
- Киев — столица другого государства: астролог рассказал о будущем Украины
- «С 5 сентября». Зеленский осуществил мечту многих украинцев
- Субсидии по-новому: украинцам разрешили выбрать "нужную" льготу
- Москаль сделал громкое признание о переговорах с "ЛНР": "Теперь этого человека в живых нет"
- Масштабная катастрофа: Крымский мост уничтожит Черное море