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Архив - Донецкая область

Россия перебросила в ОРДЛО дополнительные диверсионные группы спецназа

03.09.2019 19:08
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Россия перебросила в ОРДЛО дополнительные диверсионные группы спецназа

В ОРДЛО из России прибыли дополнительные диверсионные группы из состава подразделений специального назначения ВС РФ.

Об этом сообщает ГУР МОУ, передает donpress.

В украинской разведке отметили:

«На временно оккупированную территорию в Донецкой и Луганской областях из Ростовской области прибыли дополнительные диверсионные группы из состава подразделений специального назначения ВС РФ. При этом, противник продолжает использовать для скрытого перемещения личного состава, вооружения, военной техники, боеприпасов из России на временно оккупированную территорию неконтролируемые украинской властью участки границы вне пунктов контроля».

Как отмечают в разведке, командование российских оккупационных войск с 1 сентября увеличило интенсивность мероприятий по провоцированию обострения обстановки на линии соприкосновения. Сейчас в ОРДЛО активизирована диверсионно-разведывательная деятельность и снайперские обстрелы позиций Объединенных сил за счет прибывших на передовые позиции соединений и частей 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК ВС РФ дополнительных диверсионно-разведывательных групп и снайперских пар.



Теги: Россия, Донбасс, разведка, снайпер, спецназ, ГУР, ОРДЛО, ДРГ, ООС
 
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