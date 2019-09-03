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В «ДНР» сожгли дом главаря террористов
Сегодня, 3 сентября, стало известно, что в оккупированной Ясиноватой на Донбассе сгорел дом «главы Министерства внутренних дел ДНР» Алексея Дикого, передает replyua.net. Соответствующее видео, снятое дроном, опубликовал на своей странице в Facebooк фонд «Повернись живим». При этом сообщается, что пожар произошел в июле еще до начала «хлебного перемирия».
«Это видео было снято еще до объявления очередного перемирия. Прямо посреди временно оккупированной Ясиноватой сгорел дом «главы МВД» так называемой «ДНР» Дикого Алексея Александровича. Обычно оккупанты во всех своих бедах обвиняют украинские ДРГ, но не в этот раз. Такой наглости они не ожидали, поэтому решили вообще замолчать этот факт», – написали под видео. Отметим, в сети бурно отреагировали на новость, оставив много комментариев под роликом. «Смотрела бы вечно», «Жаль, что не он сам», «Гори, гори ясно», «Сгорел сарай, гори и хата», «Какая грустная новость», «Что посеешь, то и пожнешь», «Бог дал - бог забрал», «Это красиво», - пишут люди в Интернете.
Теги: Донбасс, Ясиноватая, дом, пожар, террорист, ДНР, глава
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