В Донецке четверо школьников отравились ядовитыми растениями

03.09.2019 18:11

Во временно оккупированном Донецке четверо школьников отравились, употребив ядовитые растения.

Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:

Накануне, 2 сентября 2019 года, в Ленинском районе временно оккупированного Донецка четверо школьников 2004 и 2005 годов рождения отравились, употребив атропиноподобное растение. Подростки были госпитализированы в городскую детскую клиническую больницу Донецка №4.

Их состояние оценивается как средне тяжелое.