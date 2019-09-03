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Архив - Донецкая область

В Донецке на улице Туполева произошел масштабный пожар

03.09.2019 13:11
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В Донецке на улице Туполева произошел масштабный пожар

Во временно оккупированном Донецке на улице Туполева на заброшенной стройке вспыхнул масштабный пожар. Дым от пожарища был виден в нескольких районах города.

Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:

Во временно оккупированном Донецке недалеко от Мариупольской трассы на улице Туполева на заброшенной стройке загорелся вагончик для охранников и рабочих. Неизвестно, что на самом деле находилось в вагончике, но дым и пламя от пожара были видны даже в соседнем Ленинском районе.

Вот как описывают происшедшее дончане в соцсетях:

«Куда сейчас 4 „пожарки“ по Артема полетели в сторону центра?»,
«Горело по Мариупольской трассе после Мирного, вагончик на заброшенной стройке, было такое»,
«Да так полыхало, что в Ленинском районе было видно»,
«Вообще малой поджог рядом с вагончиком, но потом оно пошло дальше».
Стилистика и орфография авторов полностью сохранены.
«МЧС ДНР» о данном пожаре не сообщает. Информации о пострадавших также нет.



Теги: Донецк, Донбасс, пожар, МЧС, дым, ДНР, соцсети
 
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