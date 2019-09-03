В оккупированном Донецке произошло ДТП с участием боевиков «ДНР»

03.09.2019 17:08

Во временно оккупированном Донецке, в Кировском районе, сегодня произошло ДТП с участием боевиков «ДНР».

Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:

Сегодня, 2 сентября 2019 года, в Кировском районе временно оккупированного Донецка напротив «Блеск Авто» произошло ДТП, в котором столкнулись два автомобиля. По свидетельствам дончан, один из автомобилей на «козырных» российских номерах, а рядом с автомобилями находились боевики «ДНР».

По предварительной информации обошлось серьезно пострадавших нет.

Вот что пишут дончане в соцсетях:

«Опять зелёные и какие-то козырные российские номера #Донецк #дтп #роа».