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«Бабах на весь город»: в Донецке от мощного взрыва вздрогнули дома
Жители неподконтрольного Украине Донецка сегодня в 09:05 вздрогнули от мощного взрыва, раздавшегося предположительно в стороне донецкого аэропорта.
Об этом сообщают дончане в соцсети, передает donpress.
Так, по словам пользователей, звук взрыва был мощным и раскатистым и был отчетливо слышно даже в районе цирка. Жители города ощутили взрывную волну:
«09.05 Донецк Шахтерская площадь Только что что-то мощно и раскатисто, звук отдаленный, но волна ощутимо по окнам, СЗ»
«Донецк 09.05 Что-то шарахнуло сильно, дом аж подскочил На цирке, тоже услышали- дом вздрогнул»
«Шо это было? Бабах на весь город… здание ходуном… кот в шоке…»
«Да хорошо бахнуло. Пески, аэропорт?»
«Что-то сильно в стороне АП долбануло…».
На данный момент о причинах взрыва не сообщается.
Теги: Донецк, Донбасс, взрыв, Пески, Донецкий аэропорт, соцсети
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