Боевики на Донбассе используют запрещенное оружие

04.09.2019 15:38

Украинская сторона Совместного центра по контролю и координации сообщила о фактах применения запрещенного минскими соглашениями вооружения со стороны российско-оккупационных сил.

Об этом рассказали в пресс-службе операции Объединенных сил в Facebook, передает segodnya.

Как сообщается, боевики, вопреки минским соглашениям, применяют минометы 82-го и 120-го калибров во время обстрелов украинских позиций.

Так, во вторник, 3 сентября, в период с 18:57 до 19:55 боевики выпустили 6 мин 120-го калибра по позициям подразделений Объединенных сил в районе населенного пункта Водяное.

Кроме того, минометный обстрел был зафиксирован и утром 4 сентября. Российские вооруженные формирования выпустили 10 мин калибра 82 мм и одну мину калибра 120 мм по украинским военнослужащим вблизи Майорска.

"Вышеуказанные факты в очередной раз свидетельствуют о нежелании наемников и вооруженных формирований Российской Федерации придерживаться режима прекращения огня и сознательном невыполнении минских договоренностей", – отметили в ведомстве.