- Боевики на Донбассе используют запрещенное оружие15:38
- В Мариуполе дотла сгорела иномарка. ВИДЕО15:06
- Потери исчисляются сотнями: «ИС» озвучило число погибших за лето членов НВФ14:53
- В «ДНР» действие комендантского часа приостановлено13:25
- В Горловке внезапно умерли 56 человек12:51
- Взрыв на шахте вызвал панику в Донецке: "Взорвалось полвагона взрывчатки, много скорых, кипиша пипец"12:30
- «Бабах на весь город»: в Донецке от мощного взрыва вздрогнули дома12:18
- В Горловке во время обстрела разрушен детский сад10:59
- Бывший глава "ЦИК ДНР" Лягин начал давать показания10:05
- В "ДНР" террористку Корсу бросили на подвал, ее дни сочтены09:22
Боевики на Донбассе используют запрещенное оружие
Украинская сторона Совместного центра по контролю и координации сообщила о фактах применения запрещенного минскими соглашениями вооружения со стороны российско-оккупационных сил.
Об этом рассказали в пресс-службе операции Объединенных сил в Facebook, передает segodnya.
Как сообщается, боевики, вопреки минским соглашениям, применяют минометы 82-го и 120-го калибров во время обстрелов украинских позиций.
Так, во вторник, 3 сентября, в период с 18:57 до 19:55 боевики выпустили 6 мин 120-го калибра по позициям подразделений Объединенных сил в районе населенного пункта Водяное.
Кроме того, минометный обстрел был зафиксирован и утром 4 сентября. Российские вооруженные формирования выпустили 10 мин калибра 82 мм и одну мину калибра 120 мм по украинским военнослужащим вблизи Майорска.
"Вышеуказанные факты в очередной раз свидетельствуют о нежелании наемников и вооруженных формирований Российской Федерации придерживаться режима прекращения огня и сознательном невыполнении минских договоренностей", – отметили в ведомстве.
Теги: Донбасс, оружие, боевики, ВСУ, обстрелы, СЦКК, РФ, Минские соглашения, ООС
- Защитников Украины серьезно обстреляли на донецком направлении
- ВСУ мощно ударили по "ДНР/ЛНР", у боевиков минус 7 террористов: боевая сводка
- Армия РФ провалила попытку прорвать оборону ВСУ на Донбассе и считает раненых боевиков
- На Донбассе боевики схлопотали "ответку" от ВСУ: один оккупант уничтожен, двое ранены
- На Донбассе боевики накрыли минометным огнем свои же позиции
- Затишье после бури: ВСУ зафиксировали аномальную активность боевиков - Россия сменила тактику на Донбассе
- Боевики на Донбассе используют запрещенное оружие15:38
- В Мариуполе дотла сгорела иномарка. ВИДЕО15:06
- Потери исчисляются сотнями: «ИС» озвучило число погибших за лето членов НВФ14:53
- В «ДНР» действие комендантского часа приостановлено13:25
- В Горловке внезапно умерли 56 человек12:51
- Взрыв на шахте вызвал панику в Донецке: "Взорвалось полвагона взрывчатки, много скорых, кипиша пипец"12:30
- «Бабах на весь город»: в Донецке от мощного взрыва вздрогнули дома12:18
- В Горловке во время обстрела разрушен детский сад10:59
- Бывший глава "ЦИК ДНР" Лягин начал давать показания10:05
- В "ДНР" террористку Корсу бросили на подвал, ее дни сочтены09:22
- Соловьев пообещал Украине проблему похуже Донбасса: пропагандист рассказал, что вскоре произойдет16:21
- Боевики на Донбассе используют запрещенное оружие15:38
- Борис Гребенщиков дал бесплатный концерт в центре Винницы (ВИДЕО)15:30
- Коммунальные тарифы снизятся: новый министр обрадовал украинцев, «так оно и будет»15:21
- В Мариуполе дотла сгорела иномарка. ВИДЕО15:06
- Потери исчисляются сотнями: «ИС» озвучило число погибших за лето членов НВФ14:53
- Экстренно: Трамп на весь мир высказался о Зеленском14:34
- Жара и мороз со снегом: прогноз погоды на осень-201914:14
- Неочевидные признаки женщин, в которых не влюбляются13:56
- Гороскоп на сегодня, 4 сентября, для всех знаков Зодиака13:32
- Неочевидные признаки женщин, в которых не влюбляются13:56
- Гороскоп на сегодня, 4 сентября, для всех знаков Зодиака13:32
- Названы четыре главные сплетницы по знаку Зодиака09:28
- Врачи рассказали, из-за чего можно набрать вес во сне15:27
- Каким знакам зодиака начало осени принесет больше, чем весь летний сезон15:08
- Выберется ли Украина из трясины государственного долга?14:11
- Чем удивят звёзды в сентябре 2019-го каждый из знаков Зодиака09:09
- Названы три знака-неудачника сентября08:01
- В Украине запретили ряд лекарств от морщин21:31
- Врачи назвали продукты, содержащие «витамин молодости»19:05
- Жара сменится морозом и снегом: синоптики дали контрастный прогноз на осень в Украине
- Расшифровано поразительное пророчество Ванги о Зеленском: такого поворота событий никто не ожидает
- В оккупированном Крыму украинские патриоты устроили "диверсию"
- Названы четыре главные сплетницы по знаку Зодиака
- Зеленский договорился с Путиным, президент раскрыл сенсацию: «ждать больше нельзя»
- Зеленский срочно собирает силовиков и руководство страны на важное совещание: что известно
- ВСУ заставили "ДНРовцев" бежать с передовых позиций под Головкой - оккупанты еле успели унести ноги
- Киев — столица другого государства: астролог рассказал о будущем Украины
- «С 5 сентября». Зеленский осуществил мечту многих украинцев
- Субсидии по-новому: украинцам разрешили выбрать "нужную" льготу