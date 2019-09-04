Бывший глава "ЦИК ДНР" Лягин начал давать показания

04.09.2019 10:05

Бывший "председатель Центральной избирательной комиссии ДНР" Роман Лягин начал давать показания правоохранителям, передает Donbass.live.

Об этом в суде сказал прокурор Главной военной прокуратуры Максим Комарницкий.

"В настоящее время он дает показания в рамках уголовных производств", - заявил прокурор.

Против кого Лягин дает показания Комарницкий не уточнил. В то же время прокурор заявил, что сделка со следствием экс-"главы ЦИК ДНР" не предлагалась.

Во вторник, 3 сентября, Шевченковский районный суд Киева не смог начать рассматривать дело против Лягина, так как защита заявила, что не ознакомилась с материалами дела.

Суд перенес заседание на 15:00 1 ноября.

Лягин находится под мерой пресечения в виде содержания под стражей.

Его обвиняют в терроризме и, в частности, как отметил прокурор Комарницкий, в захвате помещений завода "Изоляция" (Донецк) и превращения их пыточные и тюремные камеры для пленных.