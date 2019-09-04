Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

Главари ОРДЛО подготовили «проект решения проблемы разведения сил и средств»

04.09.2019 21:53
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Главари ОРДЛО подготовили «проект решения проблемы разведения сил и средств»

Главари «ЛДНР» в ходе сегодняшней видеоконференции предложили «проект решения проблемы разведения сил и средств на пилотных участках» на Донбассе. Об этом сегодня заявила так называемый «полпред ДНР» в Контактной группе Наталья Никонорова, пишет ДонПресс.
Представитель ОРДО отметил:
«Украина не смогла внятно обозначить свою позицию по нашему проекту дополнения и приемлемому для него порядка реализации всех условий завершения разведения сил и средств на Петровском и Золотом. В связи с этим Республики предложили провести внеочередную видеоконференцию, которую полностью посвятить вопросам разведения сил и средств, а также утверждению разработанного Республиками графика проведения конкретных мероприятий».



Теги: Донбасс, проект, разведение, ОРДЛО
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх