Главари ОРДЛО подготовили «проект решения проблемы разведения сил и средств»

04.09.2019 21:53

Главари «ЛДНР» в ходе сегодняшней видеоконференции предложили «проект решения проблемы разведения сил и средств на пилотных участках» на Донбассе. Об этом сегодня заявила так называемый «полпред ДНР» в Контактной группе Наталья Никонорова, пишет ДонПресс.

Представитель ОРДО отметил:

«Украина не смогла внятно обозначить свою позицию по нашему проекту дополнения и приемлемому для него порядка реализации всех условий завершения разведения сил и средств на Петровском и Золотом. В связи с этим Республики предложили провести внеочередную видеоконференцию, которую полностью посвятить вопросам разведения сил и средств, а также утверждению разработанного Республиками графика проведения конкретных мероприятий».