«Может кто-то узнает свой диван»: дончанин показал, во что война превратила известную многоэтажку. ВИДЕО

04.09.2019 17:19

Житель неподконтроьного Украине Донецка на своем Ютуб-канале опубликовал видео в котором показал, как выглядит снаружи и внутри самая пострадавшая многоэтажка города, расположенная по улице Взлетной 11а в районе Донецкого Аэропорта и бывшего Путиловского автовокзала.

По словам автора видео, многоэтажный дом покинули жители еще в начале войны, передает donpress.

На видео показаны разрушенные подъезды, квартиры, в которых не осталось ничего целого. Многие комнаты обгорели, в некоторых упали потолки и часть стен. Все, что там можно увидеть — это частично поврежденные диваны, кресла и клочья обоев.