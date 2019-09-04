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«Может кто-то узнает свой диван»: дончанин показал, во что война превратила известную многоэтажку. ВИДЕО
04.09.2019 17:19
Житель неподконтроьного Украине Донецка на своем Ютуб-канале опубликовал видео в котором показал, как выглядит снаружи и внутри самая пострадавшая многоэтажка города, расположенная по улице Взлетной 11а в районе Донецкого Аэропорта и бывшего Путиловского автовокзала.
По словам автора видео, многоэтажный дом покинули жители еще в начале войны, передает donpress.
На видео показаны разрушенные подъезды, квартиры, в которых не осталось ничего целого. Многие комнаты обгорели, в некоторых упали потолки и часть стен. Все, что там можно увидеть — это частично поврежденные диваны, кресла и клочья обоев.
Теги: Донецк, Донбасс, война, видео, разрушения, Донецкий аэропорт, многоэтажка
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