Потери исчисляются сотнями: «ИС» озвучило число погибших за лето членов НВФ

04.09.2019 14:53

Подразделения НВФ летом 2019 года потеряли 95 человек, еще 120 членов НВФ получили ранения, а небоевые потери составили 11 человек.

Об этом сообщает «Информационно сопротивление», передает donpress.

По данным экспертов, в июне на Донбассе подразделения Объединенных Сил уничтожили 34 члена НВФ и ранили 62. Небоевые потери составили 7 человек.

В июле потери НВФ составили 27 человек убитыми и 57 ранеными, небоевые потери — 1 человек.

В августе официально подтверждена гибель 34 членов НВФ, а небоевые потери составили ­3 человека.