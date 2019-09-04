Главная / Новости / Донецкая область / Потери исчисляются сотнями: «ИС» озвучило число погибших за лето членов НВФ
Последние новости раздела
- Боевики на Донбассе используют запрещенное оружие15:38
- В Мариуполе дотла сгорела иномарка. ВИДЕО15:06
- Потери исчисляются сотнями: «ИС» озвучило число погибших за лето членов НВФ14:53
- В «ДНР» действие комендантского часа приостановлено13:25
- В Горловке внезапно умерли 56 человек12:51
- Взрыв на шахте вызвал панику в Донецке: "Взорвалось полвагона взрывчатки, много скорых, кипиша пипец"12:30
- «Бабах на весь город»: в Донецке от мощного взрыва вздрогнули дома12:18
- В Горловке во время обстрела разрушен детский сад10:59
- Бывший глава "ЦИК ДНР" Лягин начал давать показания10:05
- В "ДНР" террористку Корсу бросили на подвал, ее дни сочтены09:22
Потери исчисляются сотнями: «ИС» озвучило число погибших за лето членов НВФ
04.09.2019 14:53
Подразделения НВФ летом 2019 года потеряли 95 человек, еще 120 членов НВФ получили ранения, а небоевые потери составили 11 человек.
Об этом сообщает «Информационно сопротивление», передает donpress.
По данным экспертов, в июне на Донбассе подразделения Объединенных Сил уничтожили 34 члена НВФ и ранили 62. Небоевые потери составили 7 человек.
В июле потери НВФ составили 27 человек убитыми и 57 ранеными, небоевые потери — 1 человек.
В августе официально подтверждена гибель 34 членов НВФ, а небоевые потери составили 3 человека.
Теги: Донбасс, гибель, потери, раненые, НВФ, ООС
Читайте также:
- На Донбассе не стихают обстрелы: один боец ВСУ погиб, один ранен
- Подразделения НВФ применили на Донбассе танки: погиб боец ВСУ
- Члены НВФ сообщили о серьезных потерях под Светлодарской дугой
- Члены НВФ открыли огонь по позициям ВСУ: погибли четверо украинских военных
- В зоне ООС погиб украинский военный, двое бойцов получили ранения
- Боевики клянут Пушилина за молчание о полных моргах: реальные потери "ДНР" на Донбассе "слили" в Сеть
- «Пора бежать, куда глаза глядят»: блогер рассказал о новой проблеме НВФ ОРДО15:59
- Боевики на Донбассе используют запрещенное оружие15:38
- В Мариуполе дотла сгорела иномарка. ВИДЕО15:06
- Потери исчисляются сотнями: «ИС» озвучило число погибших за лето членов НВФ14:53
- В «ДНР» действие комендантского часа приостановлено13:25
- В Горловке внезапно умерли 56 человек12:51
- Взрыв на шахте вызвал панику в Донецке: "Взорвалось полвагона взрывчатки, много скорых, кипиша пипец"12:30
- «Бабах на весь город»: в Донецке от мощного взрыва вздрогнули дома12:18
- В Горловке во время обстрела разрушен детский сад10:59
- Бывший глава "ЦИК ДНР" Лягин начал давать показания10:05
- Соловьев пообещал Украине проблему похуже Донбасса: пропагандист рассказал, что вскоре произойдет16:21
- Боевики на Донбассе используют запрещенное оружие15:38
- Борис Гребенщиков дал бесплатный концерт в центре Винницы (ВИДЕО)15:30
- Коммунальные тарифы снизятся: новый министр обрадовал украинцев, «так оно и будет»15:21
- В Мариуполе дотла сгорела иномарка. ВИДЕО15:06
- Потери исчисляются сотнями: «ИС» озвучило число погибших за лето членов НВФ14:53
- Экстренно: Трамп на весь мир высказался о Зеленском14:34
- Жара и мороз со снегом: прогноз погоды на осень-201914:14
- Неочевидные признаки женщин, в которых не влюбляются13:56
- Гороскоп на сегодня, 4 сентября, для всех знаков Зодиака13:32
- Неочевидные признаки женщин, в которых не влюбляются13:56
- Гороскоп на сегодня, 4 сентября, для всех знаков Зодиака13:32
- Названы четыре главные сплетницы по знаку Зодиака09:28
- Врачи рассказали, из-за чего можно набрать вес во сне15:27
- Каким знакам зодиака начало осени принесет больше, чем весь летний сезон15:08
- Выберется ли Украина из трясины государственного долга?14:11
- Чем удивят звёзды в сентябре 2019-го каждый из знаков Зодиака09:09
- Названы три знака-неудачника сентября08:01
- В Украине запретили ряд лекарств от морщин21:31
- Врачи назвали продукты, содержащие «витамин молодости»19:05
- Жара сменится морозом и снегом: синоптики дали контрастный прогноз на осень в Украине
- Расшифровано поразительное пророчество Ванги о Зеленском: такого поворота событий никто не ожидает
- В оккупированном Крыму украинские патриоты устроили "диверсию"
- Названы четыре главные сплетницы по знаку Зодиака
- Зеленский договорился с Путиным, президент раскрыл сенсацию: «ждать больше нельзя»
- Зеленский срочно собирает силовиков и руководство страны на важное совещание: что известно
- ВСУ заставили "ДНРовцев" бежать с передовых позиций под Головкой - оккупанты еле успели унести ноги
- Киев — столица другого государства: астролог рассказал о будущем Украины
- «С 5 сентября». Зеленский осуществил мечту многих украинцев
- Субсидии по-новому: украинцам разрешили выбрать "нужную" льготу