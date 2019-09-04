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Архив - Донецкая область

Пушилин временно "освободил" "ДНР": главарь боевиков дал срочное распоряжение

04.09.2019 20:58
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Пушилин временно "освободил" "ДНР": главарь боевиков дал срочное распоряжение

Главарь "Донецкой народной республики" Денис Пушилин отменил комендантский час на один день.

Жители "ДНР" смогут вздохнуть свободно в субботу, 7 сентября, поскольку ставленник Кремля Пушилин отменил комендантский час.

Соответствующее распоряжение главаря террористов показал на своей странице в Twitter блогер Necro Mancer, передает "Диалог.UA". "Пушилин временно освободил ОРДЛО", - сообщил он.

Как выяснилось, Пушилин решил порадовать ОРДЛО в ночь с субботы на воскресенье, отменив комендантский час в честь "праздника" "освобождения Донбасса".



Теги: Донбасс, праздник, отмена, комендантский час, Освобождение Донбасса, ДНР, боевики, Пушилин, соцсети
 
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