В Горловке внезапно умерли 56 человек

04.09.2019 12:51

Во временно оккупированной Горловке пугающими темпами растет смертность среди мирного населения. Так, всего за неделю внезапно скончались 56 человек.

Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:

Во временно оккупированной Горловке смертность среди мирного населения растет пугающими темпами. Люди живут в состоянии постоянного стресса. Кроме того, они вынуждены отказывать себе в самом необходимом, в том числе, полноценном питании и своевременном обращении за медицинской помощью. Многие не имеют возможности купить необходимые медикаменты.

За минувшую неделю во временно оккупированной Горловке внезапно скончались 56 человек, 1 человек пропал без вести и 1 человек был убит (криминальное преступление). Смертность в условиях стационара или в результате тяжелых заболеваний старательно скрывается.