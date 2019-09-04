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Архив - Донецкая область

В Горловке во время обстрела разрушен детский сад

04.09.2019 10:59
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В Горловке во время обстрела разрушен детский сад

В неподконтрольной Украине Горловке Донецкой области детский сад поврежден в результате обстрела. Об этом сегодня сообщил так называемый «глава администрации» города Иван Приходько, пишет ДонПресс.
Так, представитель ОРДО отметил:
«В результате обстрела поселка шахты Глубокая, повреждения получил детский сад № 51. Осколок пробил стекло и застрял в стене».



Теги: Донбасс, Горловка, обстрел, детский сад
 
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