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«Все замерло»: дончане показали новую сторону «Донбасс Арены». ВИДЕО

04.09.2019 08:31
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«Все замерло»: дончане показали новую сторону «Донбасс Арены». ВИДЕО

Жители неподконтрольного Украине Донецка на одном из каналов в Ютуб опубликовали видео, на котором показали состояние известного стадиона «Донбасс Арена».

Дончане отмечают, что ролик был снят 17 августа 2019 года, передает donpress.

По их словам, они обошли стадион по кругу, обсудили его состояние и отметили, что фан-кафе закрыты и работает только музей. Авторы видео отметили, что основная часть прилегающей к стадиону территории ухожена, однако, часть выглядит заброшенной. Знаки парковки выцвели, также, в нескольких местах видны стеклопакты с большими трещинами, а сами стекла не мыты. Дончане добавляют, что складывается такое ощущение, что время на стадионе остановилось.



Теги: Донецк, Донбасс, музей, видео, Донбасс Арена, стадион, территория
 
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