Последние новости раздела
- Донецк содрогнулся от мощного взрыва, местные жители в панике20:00
- Под Донецком что-то происходит: боевики активно стягивают военную технику под Горловку19:20
- В ОРДО сообщили о «попытке прорыва ВСУ» и озвучили потери НВФ15:40
- В «ДНР»: Пушилин заявил о курсе на «государство» в составе России14:20
- Военная операция ВСУ к северу от Донецка: боевики срочно стягивают бронетехнику под Горловку 14:00
- В «МЧС ДНР» рассказали детали взрыва на шахте им. Скочинского11:30
- «Это уже наша территория» бойцы «Азова» продвинулись вперед под Горловкой10:15
- Главарь «ДНР» Денис Пушилин отменил комендантский час10:08
- В ОРДО определились, когда начнут штрафовать за отсутствие ОСАГО08:28
- «Мощные бахи и залпы»: дончане сообщают о начале боя в северной части города08:00
«Выглядит «освобожденным»: в сети показали руины «METRO»
04.09.2019 19:31
Жители неподконтрольного Украине Донецка в одном из сообществ в соцсети опубликовали фото руин, оставшихся от гипермаркета «МETRO».
Фото разрушений вызвало ажиотаж у пользователей, которые сокрушаются по поводу того, во что война превращает ранее процветающие города, передает donpress.
Люди пишут, что металлические конструкции мародеры сдали на металоллом:
«Как выглядит „METRO“ сегодня»
«Останки былой цивилизации»
«На металлом все сдали»
«Прелести» войны во всей своей красе…»
«Жалко смотреть на все это …»
«Выглядит освобожденным».
Теги: Донецк, Донбасс, война, фото, металлолом, гипермаркет, руины, разрушения, соцсети, мародеры
Читайте также:
- Больно и грустно. В сети опубликовали фото последствий войны под Донецком
- "Убитые" окраины Донецка: новые кадры из "ДНР", которые никогда не покажут пропагандисты Путина
- Мрачные фото из Донецка показали итог предательства Украины: "Был город Лиги чемпионов, а теперь одна разруха"
- Война на Донбассе: страшный мир, знакомый многим только по фильмам, но люди находят в себе силы жить дальше (ФОТО)
- «Залитый весенним солнцем»: дончане поделились новыми снимками Донецка
- Дончане показали в сети яркое фото парка Щербакова в первые дни мая
- Донецк содрогнулся от мощного взрыва, местные жители в панике20:00
- Под Донецком что-то происходит: боевики активно стягивают военную технику под Горловку19:20
- В ОРДО сообщили о «попытке прорыва ВСУ» и озвучили потери НВФ15:40
- В «ДНР»: Пушилин заявил о курсе на «государство» в составе России14:20
- Военная операция ВСУ к северу от Донецка: боевики срочно стягивают бронетехнику под Горловку 14:00
- В «МЧС ДНР» рассказали детали взрыва на шахте им. Скочинского11:30
- «Это уже наша территория» бойцы «Азова» продвинулись вперед под Горловкой10:15
- Главарь «ДНР» Денис Пушилин отменил комендантский час10:08
- В ОРДО определились, когда начнут штрафовать за отсутствие ОСАГО08:28
- «Мощные бахи и залпы»: дончане сообщают о начале боя в северной части города08:00
- Пониженное давление: врачи назвали новую опасность22:15
- Масштабный протест начался в Украине, обстановка накаляется: кадры происходящего21:42
- Американские сенаторы встретились с Зеленским и другими представителями власти21:15
- Легендарного советского актера парализовало: состояние крайне тяжелое21:00
- Мир замер в ожидании, Путин внезапно заговорил об уходе: теперь все может измениться20:42
- Путин готовится убрать Медведева? Громкий конфликт в российской власти обострился до предела20:21
- Донецк содрогнулся от мощного взрыва, местные жители в панике20:00
- Порошенко грозит тюрьма, названы сроки: «додавливать есть за что»19:46
- Под Донецком что-то происходит: боевики активно стягивают военную технику под Горловку19:20
- "Скоро финал": Путин рассказал чем закончится противостояние Украины и России19:05
- Пониженное давление: врачи назвали новую опасность22:15
- Специальный астропрогноз на несколько лет вперед для всех знаков Зодиака18:25
- Самые вредные продукты для зубной эмали18:00
- Врачи назвали причины возникновения чрезмерной усталости17:00
- Как снизить влияние магнитных бурь: советы врачей15:20
- Какие кошки притягивают в дом счастье и деньги12:46
- Как защитить организм в сезон простуд10:00
- Назван продукт, лучше всего избавляющий от плохого запаха изо рта09:30
- Божий дар: астрологи рассчитали вашу силу по знаку Зодиака07:26
- "Это все придется переголосовывать", - Бабченко сообщил украинцам неприятную правду о произошедшем в Раде22:36
- Расшифровано поразительное пророчество Ванги о Зеленском: такого поворота событий никто не ожидает
- Масштабный протест начался в Украине, обстановка накаляется: кадры происходящего
- Названы четыре главные сплетницы по знаку Зодиака
- В Горловке внезапно умерли 56 человек
- «Мощные бахи и залпы»: дончане сообщают о начале боя в северной части города
- Лукашенко в ауте после закрытия границы с Украиной: все оказалось ложью
- В «ДНР» сожгли дом главаря террористов
- Военная операция ВСУ к северу от Донецка: боевики срочно стягивают бронетехнику под Горловку
- «Может кто-то узнает свой диван»: дончанин показал, во что война превратила известную многоэтажку. ВИДЕО
- «Пора бежать, куда глаза глядят»: блогер рассказал о новой проблеме НВФ ОРДО