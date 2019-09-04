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Архив - Донецкая область

Взрыв на шахте вызвал панику в Донецке: "Взорвалось полвагона взрывчатки, много скорых, кипиша пипец"

04.09.2019 12:30
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Взрыв на шахте вызвал панику в Донецке: "Взорвалось полвагона взрывчатки, много скорых, кипиша пипец"

Сегодня с утра в Донецке прогремел мощный взрыв вблизи шахты имени Скочинского в прифронтовом районе города. Взрыв вызвал настоящий переполох в Донецке: пользователи социальных сетей сообщают первые подробности, которые просочились в Интернет, пишет Диалог.UA.
Взрыв прогремел сегодня с утра около 9:30. Согласно доступной информации, в результате взрыва есть как минимум один погибший. Пользователи активно делятся информацией и сильно напуганы: "Ток что кум позвонил: на ш-те Скочинского взрыв был, комбинат без стекол, кипиша пипец, где-то там упало... уточняем..."; "На скачку аварийки и скорые погнали, то ли взрывчатка, то ли балон бахнул, вроде как, 1 человек" погиб"; "Взорвалось полвагона взрывчатки на поверхности (шахта Скочинского), причины выясняют", - пишут соцсети.



Теги: Донецк, Донбасс, шахта, погибший, взрыв
 
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