Взрыв на шахте вызвал панику в Донецке: "Взорвалось полвагона взрывчатки, много скорых, кипиша пипец"

04.09.2019 12:30

Сегодня с утра в Донецке прогремел мощный взрыв вблизи шахты имени Скочинского в прифронтовом районе города. Взрыв вызвал настоящий переполох в Донецке: пользователи социальных сетей сообщают первые подробности, которые просочились в Интернет, пишет Диалог.UA.

Взрыв прогремел сегодня с утра около 9:30. Согласно доступной информации, в результате взрыва есть как минимум один погибший. Пользователи активно делятся информацией и сильно напуганы: "Ток что кум позвонил: на ш-те Скочинского взрыв был, комбинат без стекол, кипиша пипец, где-то там упало... уточняем..."; "На скачку аварийки и скорые погнали, то ли взрывчатка, то ли балон бахнул, вроде как, 1 человек" погиб"; "Взорвалось полвагона взрывчатки на поверхности (шахта Скочинского), причины выясняют", - пишут соцсети.