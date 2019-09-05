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Донецк содрогнулся от мощного взрыва, местные жители в панике
Сегодня стало известно, что примерно в четырнадцать часов во временно оккупированном террористами Донецке прогремел взрыв. Это произошло в Калининском районе города, о чем пишет replyua.net со ссылкой на РИА «Новости».
В сообщении издания отмечается: «Взрыв прогремел около 14 часов 00 минут в Калининском райне возле неработающего киноконцертного комплекса «Донецк». В момент взрыва на месте происшествия находился сотрудник полиции. Правоохранитель получил травму руки. Ему была оказана первак медицинская помощь. Также на месте находились рабочие, убиравшие мусор».
Кроме того известно, что место взрыва оцеплено специальной лентой. В настоящее время на месте инцидента работают «силовые структуры», а также так называемое «Министерство чрезвычайных ситуаций республики». Представители террористической республики отказались комментировать ситуацию. Зато жители города в своих комментариях в социальной сети пишут: «Бахнуло точно !!! Возле 35-й школы было очень громко слышно!!!», «13 часов 58 минут, не пойму, что-то бахнуло или меня глючит», «13:58 Донецк. Что это сейчас так громко бумкнуло на Калиновке?».
Теги: Донецк, Донбасс, взрыв, паника, ДНР
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