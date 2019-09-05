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Архив - Донецкая область

«Это уже наша территория» бойцы «Азова» продвинулись вперед под Горловкой

05.09.2019 10:15
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«Это уже наша территория» бойцы «Азова» продвинулись вперед под Горловкой

Подразделения ВСУ в зоне ООС продвинулись вперед в районе Светлодарской дуги. Об этом сообщает ТСН.

Военнослужащий полка «Азов» с позывным «Тахо» сообщает:

«Это был долгий путь, но это уже наша территория. Мы ее опять забрали и она под нашим контролем. Если каждую ротацию забирать, даже по 400−600 метров, то мы гораздо быстрее придем к той самой Горловке».

Бойцы ВСУ отмечают, что их нынешние позиции ранее были позициями НВФ. Сейчас несколько сотен метров остается до позиций НВФ.

Источник: https://donpress.com 



Теги: Донбасс, война, Горловка, ДНР
 
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