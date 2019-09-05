«Мощные бахи и залпы»: дончане сообщают о начале боя в северной части города

05.09.2019 08:00

Вчера, около 19:00 в неподконтрольном Украине Донецке в разных районах города начали раздаваться редкие, но мощные залпы. Об этом сообщают местные жители в социальных сетях.

По словам пользователей в течении дня изредка раздавалось стрелковое оружие, а к вечеру стали слышны редкие, но мощные залпы тяжелого оружия:

«Донецк 18.55 На севере редкие. но мощные бахи Калиновка. На западе что-то мощно гупає» «18.37 Залпы доносятся со стороны Минерального» «Где-то вдалеке плюс и через три минуты сочный минус в сторону ну и понеслось не спеша одиночками» «Донецьк. 19:25 іноді лунають важки перемовини по Мінську (((«

Также, о бое сообщают и жители прифронтовой Авдеевки:

«Авдеевка слышит перемирие. уже два раза.» «Авдос 19−23 «бубух»

Источник: https://donpress.com