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«Мощные бахи и залпы»: дончане сообщают о начале боя в северной части города
Вчера, около 19:00 в неподконтрольном Украине Донецке в разных районах города начали раздаваться редкие, но мощные залпы. Об этом сообщают местные жители в социальных сетях.
По словам пользователей в течении дня изредка раздавалось стрелковое оружие, а к вечеру стали слышны редкие, но мощные залпы тяжелого оружия:
«Донецк 18.55 На севере редкие. но мощные бахи Калиновка. На западе что-то мощно гупає»
«18.37 Залпы доносятся со стороны Минерального»
«Где-то вдалеке плюс и через три минуты сочный минус в сторону ну и понеслось не спеша одиночками»
«Донецьк. 19:25 іноді лунають важки перемовини по Мінську (((«
Также, о бое сообщают и жители прифронтовой Авдеевки:
«Авдеевка слышит перемирие. уже два раза.»
«Авдос 19−23 «бубух»
Источник: https://donpress.com
Теги: Донбасс, война, ДНР, ЛНР
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