- Семь убитых и раненных: ВСУ под Горловкой жестко наказали боевиков07:51
- "Слава Украине!" - бойцы "Азова" вытеснили террористов из-под Горловки и Донецка07:30
- Донецк содрогнулся от мощного взрыва, местные жители в панике20:00
- Под Донецком что-то происходит: боевики активно стягивают военную технику под Горловку19:20
- В ОРДО сообщили о «попытке прорыва ВСУ» и озвучили потери НВФ15:40
- В «ДНР»: Пушилин заявил о курсе на «государство» в составе России14:20
- Военная операция ВСУ к северу от Донецка: боевики срочно стягивают бронетехнику под Горловку 14:00
- В «МЧС ДНР» рассказали детали взрыва на шахте им. Скочинского11:30
- «Это уже наша территория» бойцы «Азова» продвинулись вперед под Горловкой10:15
- Главарь «ДНР» Денис Пушилин отменил комендантский час10:08
Под Донецком что-то происходит: боевики активно стягивают военную технику под Горловку
Наемники из России активно начали перебрасывать системы вооружений и самоходные артиллерийские установки в Горловку, где живут мирные граждане. Как пишет replyua.net со ссылкой на «Обозреватель», более детально об этом рассказал блогер Макс Баринов.
Таким образом, Баринов отметил, что приказ террористам о переброске оружия лично отдал главарь «Донецкой народной республики» Денис Пушилин. Таким образом, последний пытался спровоцировать подразделения украинской армии. Местное население сообщает о передвижении военной техники на протяжении нескольких последних дней. Кроме того, в Сети были обнародованы фотоснимки, на которых видно расположение бронированной техники террористов. Причем техника находится в непосредственной близости к жилым домам мирного населения.
Теги: Донецк, Донбасс, Горловка, боевики, военная техника
- "Мэр" оккупированной Горловки угрожает Киеву залпом "Градов": главарь "ДНР" рассказал, что хочет доказать украинцам обстрелом
- Донецк и Горловка снова слышат залпы орудий
- Боевики «ДНР» и «ихтамнеты» несут серьезные потери
- Кошмары жизни в "ДНР": женщина погибла, подорвавшись на растяжке, а в больницу прилетела пуля
- Кошмарные обстрелы на оккупированной территории: в Донецке и Горловке есть разрушения и раненые
- С наступлением темноты активность пророссийских наемников возросла в разы - комментарии очевидцев
- Семь убитых и раненных: ВСУ под Горловкой жестко наказали боевиков07:51
- "Слава Украине!" - бойцы "Азова" вытеснили террористов из-под Горловки и Донецка07:30
- Донецк содрогнулся от мощного взрыва, местные жители в панике20:00
- Под Донецком что-то происходит: боевики активно стягивают военную технику под Горловку19:20
- В ОРДО сообщили о «попытке прорыва ВСУ» и озвучили потери НВФ15:40
- В «ДНР»: Пушилин заявил о курсе на «государство» в составе России14:20
- Военная операция ВСУ к северу от Донецка: боевики срочно стягивают бронетехнику под Горловку 14:00
- В «МЧС ДНР» рассказали детали взрыва на шахте им. Скочинского11:30
- «Это уже наша территория» бойцы «Азова» продвинулись вперед под Горловкой10:15
- Главарь «ДНР» Денис Пушилин отменил комендантский час10:08
- Семь убитых и раненных: ВСУ под Горловкой жестко наказали боевиков07:51
- "Слава Украине!" - бойцы "Азова" вытеснили террористов из-под Горловки и Донецка07:30
- Пониженное давление: врачи назвали новую опасность22:15
- Масштабный протест начался в Украине, обстановка накаляется: кадры происходящего21:42
- Американские сенаторы встретились с Зеленским и другими представителями власти21:15
- Легендарного советского актера парализовало: состояние крайне тяжелое21:00
- Мир замер в ожидании, Путин внезапно заговорил об уходе: теперь все может измениться20:42
- Путин готовится убрать Медведева? Громкий конфликт в российской власти обострился до предела20:21
- Донецк содрогнулся от мощного взрыва, местные жители в панике20:00
- Порошенко грозит тюрьма, названы сроки: «додавливать есть за что»19:46
- Пониженное давление: врачи назвали новую опасность22:15
- Специальный астропрогноз на несколько лет вперед для всех знаков Зодиака18:25
- Самые вредные продукты для зубной эмали18:00
- Врачи назвали причины возникновения чрезмерной усталости17:00
- Как снизить влияние магнитных бурь: советы врачей15:20
- Какие кошки притягивают в дом счастье и деньги12:46
- Как защитить организм в сезон простуд10:00
- Назван продукт, лучше всего избавляющий от плохого запаха изо рта09:30
- Божий дар: астрологи рассчитали вашу силу по знаку Зодиака07:26
- "Это все придется переголосовывать", - Бабченко сообщил украинцам неприятную правду о произошедшем в Раде22:36
- Расшифровано поразительное пророчество Ванги о Зеленском: такого поворота событий никто не ожидает
- Масштабный протест начался в Украине, обстановка накаляется: кадры происходящего
- Названы четыре главные сплетницы по знаку Зодиака
- В Горловке внезапно умерли 56 человек
- «Мощные бахи и залпы»: дончане сообщают о начале боя в северной части города
- Лукашенко в ауте после закрытия границы с Украиной: все оказалось ложью
- Военная операция ВСУ к северу от Донецка: боевики срочно стягивают бронетехнику под Горловку
- В «ДНР» сожгли дом главаря террористов
- «Может кто-то узнает свой диван»: дончанин показал, во что война превратила известную многоэтажку. ВИДЕО
- Под Донецком что-то происходит: боевики активно стягивают военную технику под Горловку