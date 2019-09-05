В ОРДО определились, когда начнут штрафовать за отсутствие ОСАГО

05.09.2019 08:28

Сегодня так называемые «депутаты ДНР» рассмотрели «законопроект» «О внесении изменений в статью 39 Закона ДНР „Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств“».

Теперь, 1 февраля 2020 года вступят в силу нормы, предусматривающие «административную ответственность» за отсутствие ОСАГО у владельцев транспортных средств. Об этом сообщают подконтрольные ОРДО СМИ.

Теперь, «закон» «О внесении изменений в статью 39 Закона ДНР „Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств“» будет направлен на подпись главарю ОРДО Денису Пушилину.

Источник: https://donpress.com