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Архив - Донецкая область

В ОРДО сообщили о «попытке прорыва ВСУ» и озвучили потери НВФ

05.09.2019 15:40
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В ОРДО сообщили о «попытке прорыва ВСУ» и озвучили потери НВФ

Главари НВФ заявили о «попытке прорыва украинской диверсионной разведгруппы» в ОРДЛО. Об этом сегодня заявили в так называемом «управлении Народной милиции ДНР».

По данным представителей ОРДО «боестолкновение произошло в южной части республики». При этом подразделения незаконных вооруженных формирований понесли потери: один член НВФ погиб, один ранен.

 

Источник: https://donpress.com 



Теги: Донбасс, ДНР, ВСУ, НВФ
 
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