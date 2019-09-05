В ОРДО сообщили о «попытке прорыва ВСУ» и озвучили потери НВФ

05.09.2019 15:40

Главари НВФ заявили о «попытке прорыва украинской диверсионной разведгруппы» в ОРДЛО. Об этом сегодня заявили в так называемом «управлении Народной милиции ДНР».

По данным представителей ОРДО «боестолкновение произошло в южной части республики». При этом подразделения незаконных вооруженных формирований понесли потери: один член НВФ погиб, один ранен.

Источник: https://donpress.com