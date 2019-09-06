- В «ДНР» бюджетникам задерживают зарплату14:49
- «Так и живем»: Ходаковский показал будни НВФ «Восток»14:12
- Боевики «ДНР» в районе н.п. Пикузы глушат беспилотники наблюдателей СММ ОБСЕ13:31
- «В Горловке пропускают средне, на "Перлыне" много пеших»: ситуация на КПП ОРДО13:10
- В Донецке при взрыве взрывного устройства травмирован «полицейский»12:30
- Появились кадры прощания с парамедиком "Азова", погибшим на Светлодарской дуге. ВИДЕО11:52
- "Перемешали тела с землей": ВСУ уничтожили позицию "ДНР" с 12 боевиками, кадры сокрушительного удара11:10
- Боевики «ДНР» подогнали к н.п. Петровское траншеекопатель10:49
- Атаки боевиков "ЛДНР" гремят по всему фронту: что задумала Россия на Донбассе накануне обмена10:31
- Ситуация на КПВВ Украины: на «Новотрицком» много машин10:12
Названы 4 версии спецоперации по освобождению Цемаха: "Фенольные отстойники Горловки еще не испарились"
Боевика "ДНР" и ключевого свидетеля по делу МН17 Владимира Цемаха, которого 5 сентября освободил "самый гуманный" суд Киева, ждет очень печальная участь.
Блогер, изветсный под ником Аnti-colorados назвал "Обозревателю" 4 варианта того, что будет с Цемахом, передает "Диалог.UA".
Самый гуманный "в определенных случаях" суд отпустил боевика Цемаха под личные обязательства. Думаю, что в ухвале и протоколе все будет написано чинно, но обязательства могли быть такими: Суд: Ты отвечаешь, что не смоешься? Цемах: Зуб даю! Суд: В натуре? Цемах: Век воли не видать. На самом деле, в ситуации с Цемахом могло быть несколько вариантов, которые вытекают из характера обвинений и общей ситуации по громкому делу о сбитом авиалайнере. Первый и наверное, самый правильный – привлечение его к уголовной ответственности по набору особо тяжких преступлений. Получил бы он свои 10-15 лет и шил бы прихватки для горячей посуды и ли рукавицы. Второй – обмен на кого-то из наших заложников (не моряков) из российских застенков. Это – спорный и безусловно – не лучший вариант. Говорят, что этого нельзя сделать потому, что он гражданин Украины, а Конституция запрещает подобную выдачу. Но наше законодательство, по большей части, склепано так, что вполне соответствует принципу: "закон – что дышло, куда крутанул, туда и вышло". Например, наша Конституция прямо указывает на то, что гражданин Украины имеет право получить гражданство другой страны только при условии утраты гражданства Украины. Там же написано, что лишить гражданства нельзя. Ну хорошо, вот выясняется, что Цемах уже пару лет как получил паспорт РФ, что дальше? У нас не было и нет механизма автоматического лишения гражданства, если гражданин Украины уже имеет паспорт другой страны. Но в нашем случае, сразу же размывается конституционная норма о запрете выдачи. Ведь тогда россияне могут требовать выдачи своего гражданина, а то, что в Украине не урегулирована такая ситуация, трактуется в пользу самого Цемаха, если он сам себя считает гражданином РФ и хочет туда вернуться. Кто нам мешал урегулировать эти нормы Конституции еще со времен Сулугуни? Никто! Так что этот вариант вполне себе реальный. Единственный положительный момент, что за голову Цемаха можно было бы вернуть заложника. Третий вариант, скорее научно-фантастический. На прошлой неделе Гаагский трибунал по расследованию обстоятельств гибели малайзийского самолета, запросил Украину о возможности допроса Цемаха в рамках их уголовного процесса. Если Цемах действительно обладает ценной информацией, то он автоматически попадает под заявленное года два или три назад положение о предоставлении программы защиты свидетелей с изменением всех данных и получением гражданства надежной страны, вплоть до США. Допрашивать свидетеля и не привести его в суд – бесполезное дело. Если Украина пошла навстречу следствию, то Цемаха должны были выпустить. Но выпустить не в воздух, а моментально – в "теплые руки", с мгновенной эвакуацией его из Украины. Четвертый – подарок Путину. Если его просто выпустили на все четыре стороны, то за его жизнь уже никто не поставит ломаного гроша и понятно, что он мгновенно исчезнет как для украинского суда, так и для Гаагского трибунала. Он может просто исчезнуть без следа и его просто никто и никогда не обнаружит. Думаю, что фенольные отстойники в Горловке или щелочные бассейны градирен Зуевской ГРЭС-2 еще не испарились, а там труп разложится на молекулы очень быстро. Этот вариант – чистый и безусловный подарок Путину, который никак иначе комментировать нельзя. По ходу развития событий вариант 1 встал под большой вопрос, а на варианте 2 уже можно ставить крест. Остались варианты 3 и 4. Хотелось бы верить, что не все у нас сгнило до конца и всего за несколько месяцев и есть надежда на вариант №3, но она – крайне мала, а вариант 4 кажется единственно реальным. В любом случае, все станет ясно буквально за пару-тройку дней.
Теги: Россия, США, Донбасс, Киев, Путин, обмен, суд, Боинг, боевик, паспорт, Конституция, свидетель, ДНР
- Задний ход от Путина: Умеров пояснил, почему нет обмена пленными между Украиной и Россией
- Над Кремлем сгущаются тучи: за сбитый Боинг Путина и его окружение будут судить в США
- Волкер хлестко ответил Путину на выдачу паспортов РФ жителям Донецкой и Луганской областей
- Нардеп: конечная цель санкций США – дворцовый переворот в РФ и смена Путина
- Ложь и преступления России становятся всё более явными
- Путин заявил о прекращении огня в Сирии с 27 февраля
- В «ДНР» бюджетникам задерживают зарплату14:49
- «Так и живем»: Ходаковский показал будни НВФ «Восток»14:12
- Боевики «ДНР» в районе н.п. Пикузы глушат беспилотники наблюдателей СММ ОБСЕ13:31
- «В Горловке пропускают средне, на "Перлыне" много пеших»: ситуация на КПП ОРДО13:10
- В Донецке при взрыве взрывного устройства травмирован «полицейский»12:30
- Появились кадры прощания с парамедиком "Азова", погибшим на Светлодарской дуге. ВИДЕО11:52
- "Перемешали тела с землей": ВСУ уничтожили позицию "ДНР" с 12 боевиками, кадры сокрушительного удара11:10
- Боевики «ДНР» подогнали к н.п. Петровское траншеекопатель10:49
- Атаки боевиков "ЛДНР" гремят по всему фронту: что задумала Россия на Донбассе накануне обмена10:31
- Ситуация на КПВВ Украины: на «Новотрицком» много машин10:12
- Украинских водителей ждет тяжкий удар16:38
- Эти кадры - все, что нужно знать об отношении Кремля к россиянам - вот так РФ встречает своих пленных16:22
- "Бабье лето будет ого-го!" Синоптик рассказала, что ждет украинцев15:59
- «До победы еще очень далеко. Враг силен» — первые слова Сенцова после возвращения15:38
- Медведчук обратился к украинцам: "Я бог, только я решаю кто выйдет из плена, а кто будет сидеть"15:13
- В «ДНР» бюджетникам задерживают зарплату14:49
- Россия срочно подняла боевую авиацию в сторону Украины - что происходит14:28
- «Так и живем»: Ходаковский показал будни НВФ «Восток»14:12
- Путин принял громкое решение по Сенцову и еще 10 политзаключенным украинцам13:49
- Боевики «ДНР» в районе н.п. Пикузы глушат беспилотники наблюдателей СММ ОБСЕ13:31
- 12 типов мужчин, за которых категорически нельзя выходить замуж20:31
- 7 - 27 сентября: период широкой светлой жизненной полосы для трех знаков Зодиака 19:14
- Пройтись щеткой по организму! Названы продукты, хорошо очищающие печень от токсинов17:35
- У Зеленского появился шанс прекратить конфликт на Донбассе: «не закончится, пока не приедет…»16:06
- "Привет, сепар, хочу сыграть с тобой в игру", - Серж Марко открыл горькую правду о "перемирии"14:10
- Эксперты изучили мнения жителей Донбасса относительно реинтеграции13:30
- "Отдавая Цемаха Путину, мы "убиваем" тысячи человек", - Фурса призвал готовиться к худшему12:36
- Пониженное давление: врачи назвали новую опасность22:15
- Специальный астропрогноз на несколько лет вперед для всех знаков Зодиака18:25
- Самые вредные продукты для зубной эмали18:00
- Расшифровано поразительное пророчество Ванги о Зеленском: такого поворота событий никто не ожидает
- Масштабный протест начался в Украине, обстановка накаляется: кадры происходящего
- Названы четыре главные сплетницы по знаку Зодиака
- В Горловке внезапно умерли 56 человек
- «Мощные бахи и залпы»: дончане сообщают о начале боя в северной части города
- Под Донецком что-то происходит: боевики активно стягивают военную технику под Горловку
- 12 типов мужчин, за которых категорически нельзя выходить замуж
- Лукашенко в ауте после закрытия границы с Украиной: все оказалось ложью
- Военная операция ВСУ к северу от Донецка: боевики срочно стягивают бронетехнику под Горловку
- Легендарного советского актера парализовало: состояние крайне тяжелое