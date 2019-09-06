Названы 4 версии спецоперации по освобождению Цемаха: ​"Фенольные отстойники Горловки еще не испарились"

06.09.2019 08:50

Боевика "ДНР" и ключевого свидетеля по делу МН17 Владимира Цемаха, которого 5 сентября освободил "самый гуманный" суд Киева, ждет очень печальная участь.

Блогер, изветсный под ником Аnti-colorados назвал "Обозревателю" 4 варианта того, что будет с Цемахом, передает "Диалог.UA".

Самый гуманный "в определенных случаях" суд отпустил боевика Цемаха под личные обязательства. Думаю, что в ухвале и протоколе все будет написано чинно, но обязательства могли быть такими: Суд: Ты отвечаешь, что не смоешься? Цемах: Зуб даю! Суд: В натуре? Цемах: Век воли не видать. На самом деле, в ситуации с Цемахом могло быть несколько вариантов, которые вытекают из характера обвинений и общей ситуации по громкому делу о сбитом авиалайнере. Первый и наверное, самый правильный – привлечение его к уголовной ответственности по набору особо тяжких преступлений. Получил бы он свои 10-15 лет и шил бы прихватки для горячей посуды и ли рукавицы. Второй – обмен на кого-то из наших заложников (не моряков) из российских застенков. Это – спорный и безусловно – не лучший вариант. Говорят, что этого нельзя сделать потому, что он гражданин Украины, а Конституция запрещает подобную выдачу. Но наше законодательство, по большей части, склепано так, что вполне соответствует принципу: "закон – что дышло, куда крутанул, туда и вышло". Например, наша Конституция прямо указывает на то, что гражданин Украины имеет право получить гражданство другой страны только при условии утраты гражданства Украины. Там же написано, что лишить гражданства нельзя. Ну хорошо, вот выясняется, что Цемах уже пару лет как получил паспорт РФ, что дальше? У нас не было и нет механизма автоматического лишения гражданства, если гражданин Украины уже имеет паспорт другой страны. Но в нашем случае, сразу же размывается конституционная норма о запрете выдачи. Ведь тогда россияне могут требовать выдачи своего гражданина, а то, что в Украине не урегулирована такая ситуация, трактуется в пользу самого Цемаха, если он сам себя считает гражданином РФ и хочет туда вернуться. Кто нам мешал урегулировать эти нормы Конституции еще со времен Сулугуни? Никто! Так что этот вариант вполне себе реальный. Единственный положительный момент, что за голову Цемаха можно было бы вернуть заложника. Третий вариант, скорее научно-фантастический. На прошлой неделе Гаагский трибунал по расследованию обстоятельств гибели малайзийского самолета, запросил Украину о возможности допроса Цемаха в рамках их уголовного процесса. Если Цемах действительно обладает ценной информацией, то он автоматически попадает под заявленное года два или три назад положение о предоставлении программы защиты свидетелей с изменением всех данных и получением гражданства надежной страны, вплоть до США. Допрашивать свидетеля и не привести его в суд – бесполезное дело. Если Украина пошла навстречу следствию, то Цемаха должны были выпустить. Но выпустить не в воздух, а моментально – в "теплые руки", с мгновенной эвакуацией его из Украины. Четвертый – подарок Путину. Если его просто выпустили на все четыре стороны, то за его жизнь уже никто не поставит ломаного гроша и понятно, что он мгновенно исчезнет как для украинского суда, так и для Гаагского трибунала. Он может просто исчезнуть без следа и его просто никто и никогда не обнаружит. Думаю, что фенольные отстойники в Горловке или щелочные бассейны градирен Зуевской ГРЭС-2 еще не испарились, а там труп разложится на молекулы очень быстро. Этот вариант – чистый и безусловный подарок Путину, который никак иначе комментировать нельзя. По ходу развития событий вариант 1 встал под большой вопрос, а на варианте 2 уже можно ставить крест. Остались варианты 3 и 4. Хотелось бы верить, что не все у нас сгнило до конца и всего за несколько месяцев и есть надежда на вариант №3, но она – крайне мала, а вариант 4 кажется единственно реальным. В любом случае, все станет ясно буквально за пару-тройку дней.