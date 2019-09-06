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Новый Кабмин пообещал найти механизм выплаты пенсий жителям ОРДЛО
Украина должна обеспечить выплаты пенсий жителям ОРДЛО.
Об этом заявила министр по делам ветеранов, оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Оксана Коляда, передает donpress.
Так, чиновница отметила:
«Мы не должны финансировать НВФ, но должны обеспечить права пенсионеров, которые даже учитывая болезнь не могут приехать на подконтрольные территории».
Она уточнила, что для этого нужно находить механизмы выплат с помощью международных организаций:
«Мне говорили, что Красный Крест предлагал свою помощь в доступе к этим территориям. Мы также будем работать, искать эти пути и механизмы».
По словам Коляды, серьезной проблемой является и привязка выплат к справке переселенца, что «заставляет людей с оккупированных территорий постоянно приезжать сюда для получения определенных услуг».
Теги: Донбасс, выплата, Красный Крест, Кабмин, переселенцы, ВПЛ, ОРДЛО, пенсии
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