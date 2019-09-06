Россияне ежедневно убивают бойцов ВСУ: что происходит на Донбассе во время "перемирия"

06.09.2019 10:09

Пресс-центр ООС сообщает, что вооруженные формирования "Л/ДНР" убили еще одного защитника Украины на временно оккупированном Донбассе.

За минувшие сутки, 5 сентября, гибридная армия Российской Федерации 21 раз нарушила режим прекращения огня на временно оккупированном Донбассе, передает "Диалог.UA".

Зафиксировано, что боевики "Л/ДНР" ударили по подразделениям Объединенных сил из видов вооружения, запрещенных Минскими соглашениями. Кроме того, противник вел огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов, снайперского и стрелкового оружия. "За минувшие сутки в результате вражеского обстрела один военнослужащий из состава Объединенных сил погиб, еще один военнослужащий получил ранения", - указано в сообщении штаба. А с начала текущих суток российско-террористические войска уже дважды нарушили режим прекращения огня вблизи Павлополя и Водяного.