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Архив - Донецкая область

Ситуация на пунктах пропуска: На КПВВ «Марьинка» большая автомобильная очередь

06.09.2019 09:52
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Ситуация на пунктах пропуска: На КПВВ «Марьинка» большая автомобильная очередь

Сегодня утром все пункты пропуска, расположенные на линии разграничения в Донецкой области работают в штатном режиме.

Об этом сообщает ГПСУ.

Пограничники отмечают, что в КПВВ на въезд и выезд находилось такое количество транспортных средств:

«Майорское» — 20/45;

«Марьинка» — 0/80;

«Новотроицкое» — 30/50;

«Гнутово» — 20/30.

В целом на протяжении прошлых суток через КПВВ последовало 38,9 тысячи человек и 4,7 тысячи транспортных средств:

«Майорское» — 8955 человек и 1150 транспортных средств;

«Марьинка» — 7870 человек и 1415 транспортных средств;

«Новотроицкое» — 7480 человек и 1310 транспортных средств;

«Гнутово» — 3605 человек и 825 транспортных средств;

«Станица Луганская» — 10 965 человек.



Теги: Донбасс, граница, транспорт, пункты пропуска, КПВВ, очереди, ГПСУ
 
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