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Атаки боевиков "ЛДНР" гремят по всему фронту: что задумала Россия на Донбассе накануне обмена

07.09.2019 10:31
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Атаки боевиков "ЛДНР" гремят по всему фронту: что задумала Россия на Донбассе накануне обмена

Гибридная армия Российской Федерации не оставляет попыток разжечь войну на оккупированном Донбассе, применяя запрещенное Минском вооружение.

За прошедшие сутки, 6 сентября, российско-оккупационные войска совершили 11 обстрелов украинских позиций на Донбассе, передает "Диалог.UA".

По данным штаба ООС, противник обстреливал позиции подразделений Вооруженных сил Украины из запрещенных Минскими соглашениями калибров вооружения. Кроме того, противник применил в атаках гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. Вражеские провокационные обстрелы были зафиксированы в районах населенных пунктов Павлополь, Водяное, Лебединское, Гранитное, Красногоровка, Новотроицкое и Орехово. За минувшие сутки потерь в результате вражеских обстрелов среди украинских военных не было. Однако уже в начала текущих суток оккупанты РФ дважды нарушили режим прекращения огня. Террористы открыли огонь вблизи Лебединского и Новгородского из миномета калибра 82 мм, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.



Теги: Россия, Донбасс, ДНР, ЛНР, боевики, потери, ВСУ, обстрелы, ООС
 
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