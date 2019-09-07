Боевики не прекращают обстрелы на Донбассе: в ход пошло запрещенное оружие

07.09.2019 07:50

За минувшие сутки, 6 сентября, на Донбассе пророссийские боевики 11 раз обстреляли позиции ВСУ.

Потерь среди украинских военнослужащих нет, сообщили в пресс-центре ООС.

"6 сентября вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 11 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции подразделений объединенных сил из запрещенных минскими соглашениями калибров вооружения. Кроме того, применил гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие", – говорится в сообщении.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" враг устроил 10 обстрелов позиций объединенных сил. В частности, дважды боевики ударили из автоматического гранатомета, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия вблизи Павлополя. Три обстрела из минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия были зафиксированы в районе Водяного. Вблизи Лебединского российские наемники применили артиллерийские системы калибра 122 мм и минометы калибра 120 мм. Неподалеку Гранитого велся огонь из артиллерийских систем калибра 122 мм, а вблизи Красногоровки – из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия. Дважды неподалеку Новотроицкого враг ударил из автоматического гранатомета, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Сввер" противник устроил только один обстрел – вблизи Орехово. Там боевики ударили из гранатометов различных систем.

"За минувшие сутки потерь в результате вражеских обстрелов с нашей стороны не было", – рассказали в ООС.