"Перемешали тела с землей": ВСУ уничтожили позицию "ДНР" с 12 боевиками, кадры сокрушительного удара

07.09.2019 11:10

В сети появились кадры мощного удара морских пехотинцев Вооруженных сил Украины по позициям террористов "ДНР" на Донбассе в районе оккупированного Донецка.

Блогер Серж Марко опубликовал видеозапись разгромного удара военных ООС по укрытию российских оккупантов на своей странице в Facebook, передает "Диалог.UA".

"Наблюдая за сводками погибших украинских бойцов, мы не видим того, что делают собратья, чтобы отомстить за смерть своего брата. Могу сказать одно, ответ себя не заставляет ждать", - написал он под роликом. По его словам, эта атака ВСУ стала ответом на обстрел врага домов мирных жителей в Водяном Донецкой области. "Морская пехота Украины предостерегает - неудержимое желание пострелять по «укропам» в большинстве случаев приводит к преждевременной смерти... А обстрелы артой Водяного, в котором живут мирные жители, приводит к тому, что позиции коллаборационистов почему-то сметает, перемешивая тела с землей", - жестко прокомментировал он. Также в видео есть данные о ликвидированных боевиках. Так, в результате удара были убиты или ранены по меньшей мере 12 оккупантов.